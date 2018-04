Fenyő-gyilkosság: Gyárfás Tamásnak volt indítéka, kapcsolata és pénze is

Gyárfás Tamásnak volt a legsúlyosabb konfliktusa a kivégzett médiacézárral, ezen kívül ő rendelkezett a megfelelő kapcsolatokkal, pénzzel is a merénylet lebonyolításához – mondta egy interjúban Kovács Lajos, a Fenyő-gyilkosság korábbi főnyomozója, írja a Magyar Idők. A gyilkosságra parancsot adó bűnöző, Portik Tamás egy ideig Gyárfás házában lakott, és többször járt nála vendégségben is. Kiderült: nem felületesen, hanem nagyon jól ismerte Gyárfás a bűnözőt, rengetegszer beszéltek, amit Portik fel is vett. Több száz órányi felvétele lehet. Gyárfás Tamás miliárdost, az egykori baloldali médiavállalkozó nem hagyhatja el Budapestet, és nyomkövetőt is a lábára szereltek. Felbujtással gyanúsítják, vagyis azzal, hogy megölette üzleti ellenfelét, Fenyő Jánost. Ha elítélik, lehet, hogy élete végéig börtönben marad.

Már a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatos első nyomozáskor is gyanakodtak Gyárfás Tamásra.

Az volt a gondolatmenetünk, hogy nem egy egyszerű indulati bűncselekményről van szó. A gyilkosságot hónapokkal megelőzően egy másik városban lopott személyivel vettek egy autót, és lekövethetetlen, sorozatszám nélküli fegyvert szereztek – ismertette Kovács az előkészületeket, amelyek alapján kizárták Fenyő azon haragosait, akiknek nem lehetett olyan széles alvilági kapcsolatrendszerük, hogy az említett tervezést lebonyolítsák, pénzeljék.

Szavai szerint Gyárfásnak volt a legnagyobb konfliktusa Fenyővel, aki a Nap TV-t is hosszabb időre megszerezte riválisától, így a nagyvállalkozónak a kapcsolatai mellett indítéka is volt - írja a Magyar Idők.

Volt egy vastag dokumentáció az egymás ellen folyó vitáikról, pereikről, ami a motivációt igazolta – mondta a korábbi főnyomozó. Kitért arra is, hogy kaptak olyan nyílt és operatív jelzéseket, amelyek szerint Gyárfás megbízást adott Tasnádi Péternek Fenyő megölésére, de Gyárfás nem tudta, hogy végrehajtotta-e.

Ez a mondat, ahogy most mondom, totálisan be volt bizonyítva, már azelőtt is, hogy Tasnádi ezt maga is elmondta volna a bíróságon. Tasnádi látszólag elfogadta a megbízást, majd amikor Fenyő meghalt, tartotta a markát. Gyárfás éveken keresztül, összesen négy alkalommal fizetett – idézte fel Kovács Lajos.

Kihallgattam Tasnádi feleségét, aki látta az egyik átadást, és ő rakta el a pénzt a lakásban a páncélba. Kihallgattam a testőrt, aki egy másik alkalommal vett át pénzt. Ez telefoncellákkal, vallomásokkal igazolt dolog.

Mint mondta, a Legfőbb Ügyészségen beszélt egy nagyon magas beosztású ügyésszel, aki ma már nem él.

Elmondtam neki, hogy milyen terhelő anyagaink vannak Gyárfás ellen, amire azt felelte: szerinte is megáll a megalapozott gyanú, ám amíg nincs tettes, szakmailag nem célszerű beidézni, meggyanúsítani a vélelmezett felbujtót. Ebben van is igazság, hiszen továbbra sem volt végrehajtónk, mert nem Tasnádi ölette meg Fenyőt.

Portik Tamással kapcsolatban Kovács Lajos elmondta: ő is hamar képbe került Gyárfás másik alvilági kapcsolataként.