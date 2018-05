Pártszakadás lehet a Jobbikban, ez az elnökválasztás tétje

Dúró Dóra, jobbikos képviselő, Novák Előd, jobbikos politikus és Árgyelán János jobbikos regionális igazgató szerint is a párt egyben tartása a tisztújító pártkongresszus tétje. Ebből az következik, hogy a Jobbikon belül komoly kérdés, hogy egyben marad-e a párt. Ami furcsa: csak a radikális szárnyhoz sorolható politikusok beszélnek erről. Nagyon úgy néz ki, hogy ezzel a kommunikációval megemelték a tisztújítás tétjét, egyúttal előrevetítették a pártszakadást arra az esetre, ha nem ők kerülnek pozícióba.

Történetének egyik legnehezebb időszakát éli a Jobbik, hiszen a pártbeli várakozásokhoz képest meglehetősen gyengén szerepeltek az április 8-ai választáson, ráadásul 2006 óta először fordul elő, hogy vezető nélkül maradtak. Vona Gábor ugyanis a Simicska Lajossal kötött alku keretében tulajdonképpen eladta a pártot a milliárdosnak, ugyanakkor el is adósította a Jobbikot. Amikor aztán mindezek ellenére szembesülnie kellett a választási kudarccal, Vona lemondott. Csakhogy közben már meg is indult a helyezkedés a megüresedett pártelnöki székért. Jelen állás szerint a Toroczkai László köré szerveződött radikális szárny és a bukott pártelnök által kijelölt Sneider Tamás-Gyöngyösi Márton páros vezetésével az eddigi irányvonal képviselői feszülnek egymásnak a hatalomért. A tisztújító kongresszus közeleg, másfél hét múlva arról döntenek a jobbikos küldöttek, hogy a Jobbik visszatér-e a gyökereihez, vagy megmarad a balratolódás politikája. A pártbeli konfliktusokról többször is írtunk, aminek egyik legfontosabb eredője, hogy mindennapossá váltak a kibeszélések, és a nyilvánosság előtti üzengetések. Egyvalami ez idáig nem került szóba: ha alaposabban megvizsgáljuk a jobbikos politikusok kommunikációját, akkor a sorok között észrevehető, hogy a radikális szárnyhoz tartozók előszeretettel beszélnek egy dologról. Egy nagyon fontos dologról, mégpedig a párt egyben tartásáról. Ez pedig nem mást jelent, minthogy a tisztújítást megelőzően az egyik legfontosabb kérdés a Jobbikban: együtt, vagy külön folytatják?

Novák Előd pártszakadásról is értekezett

A Vona Gábor által a párt elnökségéből kitessékelt politikus nyitotta a sort. Miután hivatalossá vált, hogy a párt elnöksége a párt vezetőinek a Sneider-Gyöngyösi párost ajánlja a kongresszusnak, Novák szabályszerűen kikelt közösségi oldalán. Április 17-ei bejegyzésében arról írt, hogy szerinte egy erőskezű, karizmatikus vezetőre volna szüksége a Jobbiknak ahhoz, hogy egyben maradjon. Nehéz ezt másképp értelmezni, minthogy Novák Előd megjósolta a pártszakadást. Ugyanis a leírtakból az következik, ha nem egy olyan elnöke lesz a pártnak, mint amit Dúró Dóra férje meghatározott, akkor a párt szakadni fog. Ezt a narratívát erősíti, hogy Novák írásában felhozta „a jóval demokratikusabb működésű LMP" példáját, ahol a Vona által korábban erőltetett társelnöki szisztéma pártszakadás-közeli állapotot eredményezett. Magyarán, ha egy demokratikusabb berendezkedésű LMP-ben pártszakadás-közeli állapot alakulhatott ki, akkor egy kevésbé demokratikus berendezkedésű Jobbikban is kialakulhat hasonló helyzet, ha a bukott pártelnök akarata érvényesül.

Novák április 25-ei bejegyzésében folytatta a párt egyben tartásának felemlegetését. A következő témába vágó bejegyzése a társelnöki rendszer bukása után született, azt írta, hogy a párt egyben tartásához tisztességes elnökválasztási kampány kellene.

Novák továbbra sem tudott leszakadni a témáról, tegnap is Facebook-közelbe került. Közösségi oldalán kifejtette, hogy sótlan, ötlettelen, saját vélemény nélküli vezetők és pártjaik elvesznek a történelem süllyesztőjében. A Jobbiknak éppen ezért markáns, felelős, megbízható és főként hiteles politikusokra van szüksége, akik megszolgálják a tagság bizalmát, és egyben tartják a pártot.

Dúró Dóra: a párt egyben tartása a tisztújítás legfőbb kérdése

Ahogy megírtuk, Novák Előd felesége, Dúró Dóra jobbikos országgyűlési képviselő a párt regionális igazgatóinak felkérésére elvállalta, hogy Toroczkai László elnökhelyetteseként induljon el a kongresszuson. A politikus hétfői bejegyezésében arról értekezett, hogy számára a legfontosabb cél a párt egyben tartása, és úgy látja, hogy ez a tisztújítás legfőbb kérdése.

Magyarán Dúró soraiból - Novákhoz hasonlóan - az jöhet le, hogy egy nem megfelelő kongresszusi eredmény után akár pártszakadás is jöhet.

Árgyelán János: felelősek vagyunk a párt egységének megőrzéséért

Fejér, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye jobbikos regionális igazgatója közösségi oldalán jelent meg az a négy regionális igazgató által aláírt felhívás, amelyben arra kérték Dúrót, hogy Toroczkai László mellett vállalja el az elnökhelyettesi feladatokat. Árgyelán szerint regionális igazgatóként felelősséget viselnek a párt egységének megőrzéséért. A Jobbik egyben tartása miatt aggódó politikus kritikusként értékelte a Jobbik jelenlegi helyzetét.

Miért beszélnek ennyit a párt egységéről a radikálisok?

Nagy kérdés, hogy a párt egyben tartásának folyamatos napirenden tartása a radikális-szárny részéről puszta fenyegetőzés, vagy komolyabb szándékok húzódnak meg mögötte. Egy biztos, hogy ezzel a kommunikációval alaposan megemelték a tétet, és tovább mérgesítették a viszonyt a szekértáborok között, a sebek módfelett nehezen fognak begyógyulni. Olyan szempontból érthető az erős üzenet, hogy a másfél hét múlva esedékes tisztújító kongresszus minden szempontból sorsdöntő lesz, hosszú időre meghatározza a párton belüli erőviszonyokat. Mivel normál menetrend szerint a következő tisztújítás csak a ciklus közepe fele várható, ezért amelyik szekértábor most veszít, nehéz helyzetbe kerül. A radikálisok nem biztos, hogy kibírnának még két évet párton belüli ellenzékben. Ismert, Vona Gábor néppártosodást hirdető politikája és ezzel párhuzamosan Simicska Lajos párt körüli felbukkanása óta látványosan háttérbe szorultak, ezért Vona lemondásával kínálkozó lehetőséget eddigi megnyilvánulásaik alapján soha vissza nem térő alkalomként kezelik. Az erőviszonyok kétségkívül nem nekik kedveznek, hiszen a párt frakciójában kevés emberük van, ráadásul a pártpénzek felett sem ők diszponálnak jelenleg. Éppen ezért egy kudarcos tisztújítás után a radikálisoknak két választásuk marad: továbbra is belesimulnak egy számukra nem igazán tetsző irányvonalba, vagy új pártban próbálnak szerencsét. Ismerve Novák Elődék mentalitását, reális forgatókönyv lehet, ha nem a számukra megfelelően alakulnak a dolgok, akkor dobbantanak a Jobbikból. Több jel is arra utal, hogy van alapja a radikálisok kiválásával kapcsolatos találgatásoknak: a napokban Budaházy György kategorikusan elzárkózott a Jobbikban való szerepvállalástól, és sejtelmesen azt mondta, hogy „egyebekben pedig nem tudhatjuk, mit hoz a jövő, mi lesz Toroczkaival. Ez a jövő zenéje." Bede Zsolt a csalódott jobbikosok kibeszélő fórumaként funkcionáló Vadhajtások Facebook-oldal szóvivője egy riportban pedig nem zárkózott el egy új radikális jobboldali párt létrehozásától. A Vadhajtásokon rendszeres téma a jobbikos pártszakadás, legutóbb úgy fogalmaztak a Varga-Damm Andrea-Dúró Dóra csörte kapcsán, hogy „ebből szakadás lehet".

Ami viszont teljesen tiszta: bárki foglalja el Vona Gábor pártelnöki székét, akár Toroczkai, akár Sneider, a legkevésbé sem lesz könnyű helyzetben. Másképp fogalmazva: a Jobbik történetében soha senki nem volt olyan nehéz helyzetben, mint a másfél hét múlva megválasztott új elnök lesz.