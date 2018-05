Szívinfarktust kapott az agydaganatos fiú édesanyja

Szívinfarktust kapott az agydaganatos bolhási fiú, Norbi édesanyja. Az asszonynak nem volt TB- támogatása, így nem tudják, hogyan fizetik ki a kórházi számlákat. Ráadásul a fiú a minap újra rosszul lett, félő, hogy kiújul a betegsége. A család kétségbeejtő helyzetéről a Sonline számolt be.

A feleségem szívinfarktust kapott, Kaposváron az intenzív osztályon kezelték, utána Mosdósra feküdt be a kardiológiára három hétre – mesélte a lapnak Kiss Győző, az apa. Az asszonynak nem volt jövedelme, lejárt a társadalombiztosítási támogatása is. Félnek, hogy többszázezres, vagy akár milliós lesz a kiszámlázott kórházi kezelések költsége.

A feleségem itthon fekszik, de a szívinfarktus után nem dolgozhat. Közben a fiam is rosszul lett a buszon, fájt a feje. Attól tartunk, hogy kiújulhat a betegsége. Kaposváron vizsgálták a kórházban, most iskolába nem jár, kiírta az orvos. Nagyon aggódik az édesanyjáért, és ez nem tesz jót a gyógyulásának - mesélte az újabb aggasztó részleteket a családfő.