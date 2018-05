Agyonverte, majd egy takaróval letakarta élettársát

A Pest megyei rendőrök vádemelést javasolnak a 34 éves budapesti férfi ellen, aki agyonvert egy nőt két évvel ezelőtt.

V. László 2016. október 21-én délután, maglódi albérletükben összeveszett élettársával. Annyira

felidegesítette magát, hogy megütötte az asszonyt.

Áldozata belehalt súlyos sérüléseibe. Amikor a férfi rájött, hogy a nő nem él, holttestét letakarta egy takaróval és elment otthonról.

Az oszlásban lévő tetemre a lakás tulajdonosa talált rá november 12-én. Ő hívta a rendőröket, akik gyilkosság miatt kezdtek nyomozni az ügyben. Tanúkat hallgattak ki és minden szükséges adatot összegyűjtöttek, amiből kiderült, hogy ki lehetett a gyilkos.

A 34 éves férfit még aznap elfogták és a kapitányságra vitték, ahol a gyilkossági ügy gyanúsítottjaként hallgatták ki. Ezután a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték az ügyészségen a férfi előzetes letartóztatását, amelyet végül az illetékes bíróság el is rendelt. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Alosztálya most fejezte be a nyomozást. Az iratokat vádemelési javaslattal küldték el a Pest Megyei Főügyészségnek.