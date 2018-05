Dőzsölés és hírhamisítás: ilyen ember a képmutató Sváby András

Napok óta tart a kínos botrány Sváby András körül, ami azt követően pattant ki, hogy a műsorvezető és haverjai gyalázatos módon beszéltek Soros György már meghalt édesanyjáról egy kiszivárgott levelezésben. A minősíthetetlen alpári stílus mellett az is felháborító, hogy miközben műsorvezetőként Sváby a körömszakadtáig védelmezi a bevándorláspárti tőzsdespekulánst, addig a kameráktól távol teljesen megváltozik a véleménye. A televíziós azonban nemcsak Soros ügyében gyakorolja a kétszínű és hiteltelen viselkedést, hanem az élet megannyi más területén is. Egyszer a sajtószabadságot siratja, majd pedig hírhamisítókat emel piedesztálra. Műsorában krokodilkönnyeket ejt a szegény emberekért, majd pedig luxuséttermekben dőzsöl. Most bemutatjuk Sváby András valódi arcát.