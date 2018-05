A politikának kötelessége minden feltételt biztosítani ahhoz, hogy aki gyermeket szeretne vállalni, megtehesse ezt - fogalmazott köszöntőjében a XII. kerület fideszes országgyűlési képviselője a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) és a Ringató anyák napi rendezvényén szombaton Budapesten.

Gulyás Gergely azt mondta: a kormányzat eddig is igyekezett megteremteni a gyermekvállalást támogató feltételeket, és a következő időszaknak is ez az egyik legfontosabb feladata.A politikus hangsúlyozta: a család a magyar társadalomban az egyik legfontosabb alapegység. Anyák napja személyes jellegét hangsúlyozva Gulyás Gergely kitért arra is: a tudomány álláspontja egységes abban, hogy az első néhány év mindenki életében meghatározó, ezeket az éveket senki sem tudja úgy befolyásolni, mint az édesanyák. Király Nóra, a Ficsak alapítója, Újbuda fideszes alpolgármestere hangsúlyozta: az édesanyák a családok fő mozgatórugói, alappillérei,és örömét fejezte ki, hogy a kormányzati intézkedések középpontjában a családok állnak.

Ezek közül kiemelte, hogy bővül a családi adókedvezményre jogosultak köre, valamint az adókedvezmény összege, de a kormány segíti a jelzáloghiteleseket és azokat is, akik diákhitelt vettek fel. Király Nóra szólt arról is, hogy egy európai uniós pályázat segítségével az országban 71 helyen nyílik család- és karrierpont,ahol elsősorban a kisgyermekes édesanyák munkába való visszatérését segítik,

megkönnyítve a munka és a család összeegyeztetését.