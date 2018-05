Felháborodott kommentelők estek neki Svábynak a saját Facebook-oldalán

Ahogy arról részletesen beszámoltunk, az ATV vizsgálatot indított a Heti Naplót vezető, magát liberális kultúrembernek beállítani szándékozó – de most az ellenkezőjével csúnyán lebukó - Sváby András ügyében. Ennek oka, hogy a televíziós minősíthetetlen ocsmány stílusban beszélt Soros György édesanyjáról. Az álértelmiségi tévés pénteken egy nagyon gyenge magyarázattal állt elő Facebook-oldalán, amelyben ezt a stílust kvázi teljesen normális, hétköznapi esetnek próbálta beállítani. Valamint azzal védekezett, hogy a kollégák közötti chatelés magánbeszélgetés, és nem is a stílussal van baj, hanem, hogy azt nyilvánosságra hozta valaki. Nos, ezzel nemcsak minket, hanem úgy tűnik, a közvéleményt sem sikerült Svábynak meggyőznie, hiszen számos Facebook-követője nyilvánította ki felháborodottságát, és kérte Sváby távozását a képernyőről.

Ahogy arról korábban írtunk, Sváby András és naplós barátai trágár, elfogadhatatlan módon beszéltek az általuk tűzön-vízen át védett Soros Györgyről és annak súlyosan beteg, évekkel ezelőtt meghalt édesanyjáról, Elizabeth Sorosról.

A média hulló "csillagai" egy megdöbbentően obszcén beszélgetést folytattak egymással, amiben az idős asszony és fia közötti szexuális kapcsolatra tettek megjegyzéseket, de itt sem álltak le az ocsmánykodással, és arról beszéltek, hogy Soros György édesanyja „fogazós típus-e," és hogy vajon az anya és fiú szex után szóba jöhetett-e némi kannibalizmus is.

Sváby, aki magát balliberális szabadgondolkodónak tartja, most igazán kimutatta milyen is valójában: az összegecizett mama pinát eszi meg a végén desszertként" - írta.

Gyenge magyarázkodás a Facebookon

Nos az eset kapcsán kerestük Sváby Andrást, azonban nem kívánt nyilatkozni az Origónak a csúnya lebukásával kapcsolatban.

Pénteken azonban megpróbálta megmagyarázni a bizonyítványát Facebook-oldalán, de az általa kialakítani szándékozott kisemberbaráti és értelmiségi imázs minden kétséget kizáróan megdőlt ezzel az alpári, obszcén megnyilvánulássál. Erről tanúskodik az a sok-sok felháborodott komment, amelyet az emberek a magyarázkodó poszt alatt tettek közzé.

A tévés a Facebook-posztjában azzal próbálja mentegetni magát, hogy ez egy magánbeszélgetés volt – ezt ötször is leírta -, és undorító, vállalhatatlan stílusát azzal magyarázza, hogy Nyilván abba sem kell belemenni, hogy az egész beszélgetés egy durván obszcén, eltúlzó, ámde kifejezetten ironikus belső kitárgyalása volt egy a kormánysajtóban megjelent Soros Györggyel kapcsolatos címadásnak" A kínos szöveg folytatásaként az álértelmiségi tévés beveti a jó öreg liberális mártírkodási trükköt: „Idáig hittem abban, hogy egy magánbeszélgetésben az ember ironikusan, akár trágáran otrombáskodhat is."

Lehet, hogy Sváby baráti körében ez teljesen bevett és normális, hogy egymás között „összegecizett mama pinákról" beszélnek, de el kell árulnunk az alpári tévésnek, hogy nem, ez a stílus nem normális kultúremberek között. És ilyen módon egy közszereplő, aki - elvileg - egy komoly hangvételű műsort vezet, semmilyen körülmények között nem nyilvánulhat meg.

Sváby végül egy álságos bocsánatkéréssel zárja sorait, miután amellett érvelt, hogy ez teljesen normális, hogy közszereplők így beszélnek egymás közt: „Sajnálom, ha bárkit megbántottam, és olyat kellett olvasnotok, amihez nem volt kedvetek. Elnézést."

Íme a teljes, szánalmas bejegyzés:

Felháborodott kommentek árasztották el Sváby Facebook-oldalát

Nos, de nemcsak minket nem sikerült meggyőznie Sváby Andrásnak a fenti, gyenge magyarázattal, hanem nagyon úgy tűnik, hogy a Facebook-követőit sem. A kommentekből látszik, hogy a közvélemény – teljesen jogosan – egyértelműen és határozottan elmarasztalta az ATV lebukott riporterét, és számos magánember kinyilvánította azon véleményét, hogy bármennyire is próbálja ezt az álértelmiségi riporter normális, hétköznapi esetként beállítani, az nem az. És ez az alpári, ocsmány stílus nem fér bele, még akkor sem, ha ezt amúgy a két riporter egymás között – ahogy azt Sváby ötször is kinyilvánította a szánalmas magyarázkodásában – MAGÁNbeszélgetésben tették.

A fenti kommentekből látszik, hogy Svábynak sem arról nem sikerült meggyőznie a közvéleményt a fenti mesedélutánjával, hogy ez egy magánbeszélgetés volt, amikor is riporterek beszélgetnek egymással, sem arról, hogy egy normális dolog, hogy ilyen obszcén, undorító megnyilvánulásokat tegyen közzé egy közszereplő, még ha azt nem is a közvéleménynek szánta. És ez az álszentség az emberek számára is teljesen átlátható. Sváby András feltehetően már egy esetleges perrel gondolkodik munkaadójával, azaz hajtogatja folyton, hogy ez magánbeszélgetés volt. Nevetséges módon még két kommentelővel is vitatkozni kezd. Nyilvánvalóan persze nem magánbeszélgetés egy munkahelyi chatelés, de ez már más kérdés. A kisemberek barátja (vagy ahogy a Napló-társával és csevegőpartnerével, Vujity Tvrtkóval szánalmas álszentséggel "hétköznapi hősöknek" hívják az egyszerű embereket), Soros György nyilvános védelmezője egy trágár, közönségember, aki Sorosról is trágárkodik, ha azt gondolja, nem veszi éppen a kamera.

És ahogy tegnap arról beszámoltunk, Sváby nem csak Soros kapcsán vitte tökélyre az álszenteskedést.

Miközben műsorukban sokszor szegény, nagyon rossz egészségi állapotban lévő, elesett embereket mutatnak be hazug és kenetteljes szövegek kíséretében, addig a való életben a dőzsölés egyáltalán nem áll távol Svábytól.

A műsorvezető Facebook-oldalán folyamatosan futunk bele olyan posztokba, amin éppen valamelyik magyar vagy külföldi luxusétteremben fotózkodik ízletes étellel vagy itallal.

De írtunk arról is, hogy egyik kedvenc mantrája - a teljes bukott balliberális és jobbikos elittel karöltve -, hogy nincsen sajtószabadság Magyarországon. Miközben saját műsorában minden fél, vagy teljesen hamis információk alapján gyalázza a kormányt. Érdekes, ha nincs sajtószabadság hazánkban, akkor ő hogyhogy a képernyőn van?

De kiállt a hírhamisítók mellett is, akik még 2016 végén átírták, meghamisították a Fejér Megyei Hírlapban Orbán Viktor miniszterelnökkel készült interjút a szerkesztők engedélye nélkül.

Érthetően a hírhamisításnak személyi következményei lettek, ahogyan az minden tisztességes szerkesztőségben megtörtént volna. Sváby mindezt így kommentálta:

Majd így kommentálta azt:

És milyen meglepő: miután tegnap egy ironikusnak szánt képet kitett magáról a Facebookon, hogy így magyarázkodjon, már vigyázott arra, hogy ne jelenhessenek meg az oldalán őt bíráló hozzászólások.