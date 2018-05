Erzsi macska és gazdája álgyűjtést tartott a közvélemény megtévesztésére

Az asszonyverő Juhász Péter, bukott Együtt elnök után úgy tűnik az ellenzék új szellemi vezére, Erzsi a liberális macska – és természetesen a még liberálisabb gazdája Homonnay Gergely – is koldulásra adta a fejét. A cél pedig mi más hasznosabb, nemesebb lenne, mint egy újabb tüntetés szervezése. És bár Erzsi, a macska – azaz a magát macskának képzelő gazdája, Homonnay Gergely – a kolduló közleményben leírja, hogy azért kell a pénz, mert Soros György egy fillért sem küldött nekik, így kénytelenek maguk is tarhálni, hogy meg tudják a következő tüntetést tartani, azonban senki ne dőljön be a fenti „szívszorító vallomásnak" , hiszen Erzsiék eddig is megoldották a sokmilliós tüntetések fedezetét. De ezzel a húzással próbálják úgy beállítani, mintha közadakozásból finanszíroznák a tüntit. Persze az adománygyűjtő közleményben egyből meg is tagadják magukat, hiszen elmondják, hogy a célként kitűzött 1 millió forint még a " tüntetés technikai lebonyolítására sem elegendő". De nézzük, mi van a háttérben.

Ismerve tehát a magyar ellenzéket nem kell nagy szakértőnek lenni, hogy megállapítsuk, hogy vélhetően ugyanaz az álfilantróp pénzember áll a mozgolódások mögött, aki az elmúlt években is erőteljesen bele akart avatkozni a magyar belpolitikába, holott erre senki sem kérte, vagy hatalmazta fel.

Így bizony kár a gőzért. Szóval ez a macskamese, azaz az összegyűjteni szándékozott egymillió forint – amiről maga Homonnay is elmondja, hogy még a tüntetés technikai lebonyolítására sem elegendő – és az éhező tüntetésszervezők históriája csupán a közvélemény beetetéséről szól. A furmányos szervező állatkák és emberek kitalálták tehát, hogy úgy kell tenni mintha valóban a résztvevők dobták volna össze a pénzt a legújabb tüntire, a teljes költség persze jóval túlmutat ezen, amit egy „jószívű" filantróp majd megfinanszíroz. Aki persze az USA-beli irodájában ülve, nem képes elfogadni egy demokratikus választási eredményt, és beteges világátalakítási lázálmoktól szenved. És néhány infantilis embert is könnyű mozgósítani, aki egy hatalmas részvétel mellett elért kétharmados Fidesz-győzelmet képtelen megemészteni.

A szellemeskedő tarhálás legmókásabb része, hogy két darab százezres tüntetésről ír az egész életében a társadalom perifériáján élő macska-gazda...

Erzsi, a liberális macska kitalálója és Gurmai Zita MSZP-s politikus "független" fia a főszervező

Ahogy arról korábban beszámoltunk a siker garantált az újabb tüntetésen is, hiszen a főszervezők kiemelkedő személyisége mindezt garantálja. A rendezvényeken olyan rejtett szellemi magaslatok, politikai tehetségek szólalnak fel, mint a most épp a nőverő Juhász Péterré változó Homonnay Gergely, aztán a bukott riporternő, a nézetlen műsora és vicces elfogultsága miatt sokszor kinevetett Kálmán Olga legújabb kedvence, Gulyás Balázs.Homonnay nagyságát mutatja, hogy ő az a népvezérjelölt, aki egészen egyedi módon a macskája nevében kommunikál a polgárok felé. Most épp pénzt kunyerált, persze csak a látszat kedvéért.

Nála nevetségesebb figura kevesebb mozog az ellenzéki oldalon. Ha nem lenne jóban Soros fő kedvencével, Gulyás Mártonnal, nyilván a Soros-szervezetek is elzavarnák, mert csak lejáratja őket.

Összetett személyiségét jól mutatja, hogy a népvezérkedés mellett irodalmár is: neki köszönhetjük „Az elnökasszony - A bundás választás" című örökérvényű alkotást. De a legnagyobb sikerét méltánytalan lenne elvitatni tőle, hiszen Hommonay alkotta meg a Puszi, Erzsi!-t.

Valószínűleg ennyi is elég arra, hogy ráérezzünk az ifjú politikus/népvezér/irodalmár zsenialitására. Ő egy az egyben Vona Gábor irodalmi megfelelője.

De szerencsére helyet kap az illusztris névsorban Gulyás Balázs is, aki friss demokrataként rendkívüli ütemérzékkel bemondta az új választást már az első dzsemborin. Gulyás Balázs ellen egyébként a tüntetők egy csoportja tiltakozott, képességei és alkata szerintük nem teszi lehetővé, hogy népvezérkedjen, és csak lejárat minden ellenzéki összejövetelt. Erről nemrégen az Origón is beszámoltunk.A sztárfellépők közül mindenesetre az egyik legfüggetlenebb, legcivilebb szónok, ehhez semmi kétség nem férhet, hiszen édesanyja Gurmai Zita, a szocialisták korábbi európai parlamenti képviselője.

Erősíti ezt a képet, hogy mindemellett a Ripost szerint a telefonszámláját az MSZP fizeti, és hogy jelenleg is tagja a párt mobilflottájának. Ha valaki ezek után mégis kételkedne a függetlenségében, annak itt van négy meggyőző bizonyíték arra nézve, hogy Gulyás Balázsnál nem létezik függetlenebb szereplő Magyarországon:

Gulyás Balázs az MSZP tagja, és a párt józsefvárosi szervezetének alelnöke volt évekig. A helyi képviselő-testület szocialista javaslatra a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának delegáltja.

Gulyás Balázs édesapja, Gulyás Mihály stratégiai igazgató, majd tanácsadó volt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban a szocialista Medgyessy-kormány idején.

Gulyás Balázs szervezte meg már évekkel ezelőtt az MSZP úgynevezett web2-es kommunikációját is. Ebbe a kommunikációba a párttól látszólag „független" közösségi oldalak, csoportok és blogok tartoznak, amelyeket úgymond a „civil" közösségek hívtak életre.

Gulyás Balázsnak ennek megfelelően több tucat olyan Facebook-csoporthoz volt és van szerkesztői jogosultsága, amelyek egyes, úgymond civilnek indult ügyekhez kapcsolódóan jelentek meg, majd amelyek aztán több tízezres követőtáborra tettek szert, hogy aztán végül névváltoztatással vagy a nélkül, de egyértelműen balliberális pártpolitikai célokat szolgáljanak a korábban hangoztatott civil ügyek helyett.

A fentiek tehát minden kétséget eloszlatnak a tekintetben, hogy a Fidesz vezető politikusainak komoly kihívókkal kell szembenéznie az elkövetkezendő években a független Gulyás Balázs, a most koldulni kezdő Erzsi, a macska és gazdája, Homonnay Gergely személyében. Az igazi ellenfél persze az, aki ezeket a - finoman fogalmazva - nem túlságosan tekintélyes figurákat mozgatja: Soros György.

És hiába az újabb mestertrükk, azaz hogy úgy próbálják beállítani, hogy közadakozásból tüntetnének Erzsiék, maguk is bevallják, hogy az összegyűjtött pénz sokszorosa fog elmenni a megmozduláson. Amit bizony ki kell valakinek fizetni. De azért megpróbálták megvezetni ezzel a közvéleményt.