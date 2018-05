Egyenesen a szívembe szúrta a kést

Mocsár Attila döbbenetes módon túlélt egy kilencemeletnyi zuhanást, miután késsel támadt anyjára és nővérére. A fiú drogelvonás miatt kapott dührohamot. Amikor magához tért, azt hitte, hogy elütötték, miközben biciklizett, ezért nem mozognak a lábai - írja a Blikk.

A férfi többször volt már elvonókúrán drogfüggősége miatt - írja a Blikk.

Éppen egy újabb elvonóra készült, amikor egyszer csak dührohamot kapott otthonában, és

egy késsel szíven szúrta az anyját, aztán a nővérére is rátámadt.

A kés pengéje nem volt elég erős, ezért eltört és a két nőnek sikerült elmenekülnie, így mindketten megúszták a támadást, de a lánynak a mai napig látszanak a sérülései a tarkóján és a nyakán. Mire a két menekülő nő a földszintre ért, a fiú kiugrott a kilencedik emeleti lakásból. Szerencséje volt: a zuhanást egy tuja felfogta, így nem halt szörnyet, de lábai lebénultak.