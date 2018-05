Megtudtuk, mi okozhatta a brutális tűzoltókocsis balesetet

Múlt hét csütörtökön súlyos baleset történt Budapesten: egy emelőkosaras tűzoltóautó borult rá egy kisbuszra, amelynek vezetője a saját autójában fulladt meg. A baleset körülményeit még vizsgálják. Négy nappal a baleset után a helyszínén jártunk és felkerestünk egy közlekedési szakértőt is, hogy megtudjuk, hogyan is történhetett a karambol.

Négy nappal a baleset után már semmi sem utal arra, hogy milyen súlyos baleset történt a forgalmas kereszteződésénél, ahol az M7-es autópályára és a 7-es főútra lehet felhajtani. Akkor azonban órákra lezárták a Budaörsi utat, a BAH csomópont és a Karolnia út közötti részt a helyszínelés idejére. Autóval csak araszolva lehetett haladni, és több BKV járat is szünetelt. Gyakorlatilag az egész város megbénult.

Egy óriási tűzoltóautó dőlt az oldalára, pont egy kisbuszra, amely mellette ment. Végül két daru kellett ahhoz, hogy leemeljék az oldalára fordult tűzoltóautót a kisbuszról.

A baleset egyik szemtanúja azt mondta a Borsnak, hogy többen odarohantak a sofőrhöz, hogy kiszabadítsák, de semmi esély nem volt arra, hogy megmozdítsák a 26 tonnás autót. A 64 éves férfi beszorult a kaszniba, de nem halt meg azonnal. Egy másik autó sofőrje még beszélt vele, de mire le tudták emelni a tűzoltóautót a kisbuszról, a férfi megfulladt a tűzoltóautó súlya alatt.



Mi már arra lettünk figyelmesek, hogy szirénázva érkeznek a tűzoltóautók, és nagyon nagy a kocsisor"

- ezt pedig már ma mondták a közeli benzinkút alkalmazottjai.

Egy nevét nem vállaló tűzoltó azt mondta, hogy az autó a Tas vezér utcából indult egy égő gyermekotthonhoz.

A helyszínelők által az aszfaltra rajzolt jelekből arra is lehet következtetni, hogy a bal oldali padka dobta meg az amúgy is nehezen manőverezhető, ingatagságra hajlamos tűzoltókocsit.

Egy ilyen autót vezetni nagyfokú nehézséggel, kockázattal és stresszel is jár - tudtuk meg egy közlekedési szakértőtől.

Azok az autók, amelyeken sziréna van, ha riasztást kap, akkor sietnie kell, tehát gyorsan kell mennie. De meghatározott feltételek teljesülése esetén áthághatja a KRESZ szabályait, például átmehet piros lámpán. Ott próbál meg haladni, ahol a leginkább tud haladni"

- mondja Lovas Károly.

A szakember azt is hozzáteszi, hogy nagyon fontos, hogy a sofőrnek meg kell győződnie arról, hogy számára az utat biztosították. Tehát ha neki piros a lámpa, egy másik sofőrnek pedig zöld, de észrevette a szirénázó autót, és el is engedi, akkor mehet.

Ráadásul nehezítő körülmény, hogy egy magas felépítésű, magas súlyponttal bíró autóról van szó,

amelynek a nagy tömege miatt sokkal nehezebben lehet felgyorsítani, nehezebben lehet lefékezni, és a kanyarokban könnyebben ki lehet billenteni a stabilitásából.

Ekkor labilissá válik és nagyon könnyen felborulhat.

Például, ha kanyarban megy és a belső íven lévő kerekét valami megdobja, akkor az rásegít, hogy kibillenjen. Itt most valami olyasmi történhetett, hogy valamiért a tűzoltóautó elveszíthette az egyensúlyát, és így felborult. Nagy szerencsétlenség volt, hogy ott volt egy másik autó."

- teszi hozzá a szakértő, aki azt is elmondta, hogy az ilyen nehéz tűzoltóautóknál, amik vizet visznek, vagy a darus autók, különösen nagy szakértelmet igényel a vezetésük, hiszen váratlan helyzetekben is hirtelen kell irányt változtatniuk, vagy éppen féekzniük.

Az ügyben a vizsgálat indult, halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt. A nyomozás persze még tart.