Megalakul a rekordok parlamentje: kétharmad, erős kormány, gyenge ellenzék

Ma alakul meg az új Országgyűlés, amelyet akár a rekordok parlamentjének is lehetne nevezni. Ugyanis Európában egyedülálló módon zsinórban háromszor nyert országgyűlési választáson elsöprő többséggel a Fidesz-KDNP, és így mind a három alkalommal megszerezte a parlamenti helyek több mint kétharmadát. Az ellenzék közel sem járt ilyen jól, mindössze 64 képviselőjük lesz, ha a függetlenként bejutó Mellár Tamást nem számítjuk. Akárcsak az előző két ciklusban, most is erős kormány és gyenge ellenzék várható. Nem titok, az új parlament első lépéseinek egyike lesz a Stop Sorosról való szavazás.