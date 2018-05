A sorosista Gulyás Márton pár hónapra visszavonulót fújt, kiképzésre küldik

A főállású provokátor beismerte, hogy az elmúlt nyolc éve totális kudarc volt. Elmondása szerint nyár végéig vonul vissza, ennyi idő azonban meglehetősen kevés az őszinte szembenézésre. Soros aktivistája, úgy tudjuk, újabb politikai kiképzést kap, és ezt követően tér vissza a magyar belpolitikába. Sokat mondó, hogy Gulyás éppen az általa gründolt és háttérből irányított kormányellenes tüntetések holnapi főpróbája előtt egy nappal fújt visszavonulót: ez azt jelenti, hogy új korszak következik az ellenzéki létben, a tüntetéseknek pedig nincs értelme. Nyilvánvalóan teljes káosz van az ellenzéki oldalon a katasztrofális választási kudarc után.

Mi sem mutatja meg jobban az ellenzék állapotát, minthogy április 8-át követően egy elzavart színházi rendező, hivatásos tüntetésszervező, professzionális provokátor volt a legaktívabb szereplő köreikben. Miután rendesen kikaptak a választáson, Gulyás Márton felhatalmazva érezte magát, hogy egyesével végigkorzózza az ellenzéki médiumokat, és kifejtse álláspontját. A soha senki által meg nem választott aktivista szabályszerűen elkezdett parancsolgatni az ellenzéknek, és arra buzdította politikusaikat, hogy adják vissza parlamenti mandátumaikat. A választási sokkhatás egy ideig kitartott Gulyásnál, azonban nemrég úgy fogalmazott, hogy

teljesen új, hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, így folytatni ezt nem szabad.

A főállású aktivista elmúlt nyolc éve totális kudarc

Ez a nyilatkozat már előrevetítette azt, ami végül be is következett: Gulyás Márton visszavonul. A 168 Óra nevű balliberális hetilap internetes felülete írt erről, azzal a drámai felhanggal, hogy annyira nekikeseredett a politikai vezéraktivista, hogy „udvariasan elhárította a 168 Óra találkozóigényét is".Azért nagyon nem kell aggódniuk a provokátor híveinek, ugyanis a visszavonulás csupán meghatározott ideig, nyár végéig tart a portál értesülései szerint. A három hónapos szünetnek Gulyás interpretálásában az az oka, hogy „minden, amit az elmúlt nyolc évben tett, csakúgy, mint az ellenzéki pártok próbálkozásai, a civilek pályáján is totális bukás." A majdnem színházi rendező állítólag akkor tér vissza, amikor „a rendszerrel szembeni közös politikai tudáshoz megfelelő, új szótárt talált."

A választás tehát Gulyás számára is totális kudarcot és csalódást hozott, érdemes azonban a hivatalos magyarázattól egy pillanatra eltekinteni, ha a pár hónapos visszavonulásának okait keressük.

Kiképzésen vehet részt Gulyás

Soros György elképesztő mennyiségű pénzt, energiát ölt bele abba, hogy Orbán Viktor kormányát megbuktassa. Civil szervezetek, aktivisták és politikusok tömegeit mozgatta meg ennek érdekében, így nem igazán érintette jól, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség harmadszorra is kétharmados győzelmet aratott. A hazai Soros-világ szimbolikus alakja Gulyás Márton, aki több vonalon is köthető az amerikai üzletemberhez, többek között tőle kapott támogatást, így rá sem vetettek túl jó fényt a történtek. Sorosra nem az a jellemző, hogy jól tolerálja a vereséget, pláne, ha Magyarországról van szó, ezért április 8-a után meglehetősen dühös lett. Ennek nemcsak az ellenzéki pártok láthatják a kárát, hanem a kedvenc aktivistájaként számon tartott Gulyás Márton is, aki totális bukásként jellemezte minden cselekedetét az elmúlt nyolc évben. Nem csoda, hogy Soros György (és tanácsadói) a pár hónapos szünetben alapos fejmosásban fogja, fogják részesíteni a közel egy évtizede bénázó aktivistáját.Ez az idő éppen elegendő lesz arra, hogy a Sándor-palotát megrongáló aktivista átgondolja dolgait, és a bevándorláspárti spekuláns érdekeinek megfelelően kipihenten folytassa „közéleti tevékenységét." A mostani tendenciákat elnézve a kiképzés az eddiginél sokallta agresszívabb, vehemensebb tevékenységet fog eredményezni.

Sokat mondó, hogy Gulyás éppen az általa gründolt és háttérből irányított kormányellenes tüntetések holnapi főpróbája előtt egy nappal fújt visszavonulót: nem vállal közösséget kreálmányával. Ezzel azt üzente, hogy új korszak következik az ellenzéki létben, a tüntetéseknek pedig nincs értelme. Pontosabban: az újabb tüntetéskudarcból akar kimaradni.