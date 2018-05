Hadházy Ákos édesanyjának földbotránya - és gyanús tízmilliói

Miután a kormány meghirdette a „Földet a gazdáknak” elnevezésű programot, Hadházy Ákos LMP-s politikus program elleni vehemens támadásai ellenére hozzátartozója három Tolnai megyei ingatlant célzott meg. Nem volt olcsó mulatság: csupán a biztosítékra 30 millió forintot kellett elutalnia. A művelet nem volt sikeres, mivel Hadházy édesanyja visszalépett, így a több tízmillió forint úszott. Felmerül a kérdés: honnan lett hirtelenjében egy átlagos háztartásbeli nőnek annyi pénze, hogy mindenféle pénzügyi kockázat nélkül Tolna megyei ingatlanokra licitálgasson? A választ a környék hírhedt zöldbárója, Zwickel György és strómanhálózata környékén kell keresni! Dokumentumok kerültek a birtokunkba!

Hadházy Ákos egész politikai pályáját a korrupcióellenesség szólamára építette fel, azonban az idő múlásával egyre sokasodtak körülötte az olyan ügyek, amelyek erősen megkérdőjelezték a gondosan kialakított imidzsnek a hihetőségét. (Most konkrétan zavaros földügyeire gondolunk - de felidézhetnénk persze Hadházy Ákos embertelenségét is, ő volt az a politikus, aki nyugdíjas szomszédjának meg akarta szerezni a lakását, de nem sikerült, ezért még a vizet is elzárta. Az idős ember végül meghalt.) Korábban megírtuk, hogy az LMP ex-antikorrupciós szóvivője és édesapja is segédkezett az állami földek megszerzésében Tolna megyében. Hadházy Árpád strómanként segítette ezeket az ingatlanokat átjátszani Twickel Györgynek, egy német–magyar szőlősgazdának. Mindezt úgy, hogy az idősebb Hadházy akkortájt a megyei agrárkamara elnöke és egyben az üzletember egyik cégének vezetőségi tagja volt. Portálunk birtokába jutott dokumentumok azt mutatják, hogy az állami földekkel való biznisz családi kiváltságnak számít Hadházyéknál: a politikus édesanyjáról is kiderült, hogy segítette a földvásárlásban érdekelt, jól kiépített strómanhálózatot.

Hadházy Ákos édesanyja három Tolnai megyei földet szemelt ki magának

2015-ben hirdette meg a magyar kormány a „Földet a gazdáknak!" elnevezésű programját, amelynek az volt a legfőbb célja, hogy a föld azé legyen, aki megműveli, azaz a helyben lakó magyar gazdáké. Országszerte megindultak a földárverések, a program pedig legfőbbképpen a kis- és közepes családi gazdaságoknak kedvezett. A dolog szellemisége nem igazán nyerte el az ellenzéki pártok és politikusaik tetszését, élesen keltek ki a kormány döntése ellen, folyamatosan kritizálva azt. Így tett Hadházy Ákos is, aki egyenesen úgy fogalmazott a program kiírását követően, hogy „a földrablás kapcsán minden a lenyúlásról szól." Kár volt ilyen elhamarkodott kijelentést tennie, családja elég gyorsan rácáfolt.

Ugyanis édesapja után édesanyjáról is kiderült, hogy erősen érintett volt egy földvásárlásban érdekelt strómanhálózatban, amely a Tolna megyei földek megkaparintását tűzte ki célként. A Hadházy Ákos által vehemensen támadott „Földet a gazdáknak!" keretében három szántóra licitált a politikus édesanyja a birtokunkba jutott ingatlanárverési jegyzőkönyvek alapján:

egy 2015. november 26-án árverésre kerülő 51,4507 hektár nagyságú sárpilisi szántóra, amelynek kikiáltási ára 98.950.000 Ft volt;

egy 2015. november 26-án árverésre kerülő 84,3562 hektár nagyságú sárpilisi szántóra, amelynek kikiáltási ára 177.050.000 Ft volt; valamint

egy 2015. december 1-jén egy 15,0466 hektár nagyságú várdombi szántóra, amelynek kikiáltási ára 27.650.000 Ft volt.

Mindhárom árverésen a kikiáltási áron kelt el a meghirdetett ingatlan, és végül a politikus hozzátartozója egyik licitáláson sem nyert. Azon túl, hogy meglehetősen visszatetsző volt a manőver, érdemes megnézni közelebbről, hogyan működik a Hadházy-család, akadnak érdekességek bőven!

Több mint 30 millió forintért próbált földeket vásárolni. De miből?

A program szabályzata előírta, hogy az árveréseken árverezőként az vehet részt, az licitálhat, aki az adott ingatlan kikiáltási árának 10 %-át árverési biztosítékként előre átutalással megfizette legkésőbb az árverést megelőző munkanapon 12 óráig. Ez pedig nem jelent mást, minthogy az LMP-s politikus édesanyjának nem kevés pénzt kellett előteremtenie ahhoz, hogy egyáltalán árverezőként részt vehessen az árverésen. Jelen esetben a három ingatlan kikiáltási ára 303 millió forint volt, azaz a fenti szabály értelmében valamivel több, mint 30 millió forintot kellett átutalással megfizetnie. Honnan lett hirtelenjében egy átlagos háztartásbeli nőnek annyi pénze, hogy mindenféle pénzügyi kockázat nélkül Tolna megyei ingatlanokra licitálgasson? Egy biztos: nem Hadházy Ákostól, hiszen a politikus legutóbbi vagyonnyilatkozata mindössze 1,1 millió forintos megtakarításról, valamint 16,8 millió forintos tartozásról tanúskodik. Ezzel Hadházynak legutóbbi bevallásához képest nőtt az adóssága, és csökkent a megtakarítása, vagyis rohamosan szegényedik.

Egy rejtélyes számláról utalta a pénzt

Portálunk birtokába került dokumentumok azt támasztják alá, hogy az LMP-s politikus édesanyja átutalta a harmincmillió forintot is meghaladó összeget. A több tízmillió forintos biztosítékot egy olyan alszámláról utalta át, amelyről egy német–magyar szőlősgazda, Twickel György többi strómanja is intézte az utalásokat. Ezen a ponton érthető meg, honnan volt ennyi pénze a politikus édesanyjának, hogy Tolna megyei földeket próbáljon meg megvásárolni. Minden bizonnyal bukta a több mint 30 millió forintos összeget a Hadházy-család, hiszen az árverést megelőzően meggondolta magát, és visszalépett. Egy vonatkozó kormányrendelet ugyanis kimondja, hogy amennyiben a pályázó visszavonja a részvételét az árverésen, elveszti a biztosítékot. Mivel feltehetően nem Hadházyék állták a manővert, nem jelentett nagy megrázkódtatást számukra a veszteség.

Az ügy további érdekessége, hogy mindhárom árverésen dr. K. M. ügyvéd képviselte Hadházyékat. Ez azért is különös, mert ez a jogász Twickel György több strómanjának jogi képviseletét is ellátta. Közös bennük, hogy Twickel emberei többnyire a cégénél dolgoznak. Nincs vagyonuk és komoly jövedelmük, mégis több százmillióért tudtak földet vásárolni. B. I. kamionsofőr például 112 millió forintot fizetett ki egy bátaszéki területért, K. I. fuvaros pedig több százmilliót költött szántókra. De talán a történet legizgalmasabb részlete, hogy a Hadházy-család által megszerezni kívánt ingatlanokra földhasználati joga van bejegyezve az IPHYGÉNIA Kft-nek 2020. március 1-jéig. A cégnek Twickel György a tulajdonosa, egyik kulcsembere, Gscheidt Mátyás pedig az ügyvezetője. Utóbbi jogi képviseletét ugyanaz a jogász látta el, mint Hadházyékét. Körbeérnek a szálak.