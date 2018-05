Ukrajna hazugsághadjáratot indított Magyarország ellen, azt "az aljas, méltánytalan és alpári hazugságot" terjeszti, hogy a magyar kormány kárpátaljai magyarokat védő politikáját egy harmadik szereplő, Oroszország határozza meg, miközben magyarok is haltak meg a kelet-ukrajnai harcokban az országot védve – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1 aktuális csatorna műsorában kedden.

Kelet-Ukrajnában kárpátaljai magyarok is harcolnak Ukrajna területi integritása és szuverenitása érdekében. Száz magyar harcol ukrán színekben, és tíz magyar vesztette életét a harcokban, köztük volt olyan, aki éppen csak nagykorú lett, és volt olyan, aki önként ment harcolni – közölte.

A politikus emlékeztetett: az ukrán parlament olyan oktatási törvényt fogadott el, amelynek értelmében a kisebbségekhez tartozók csak 12 éves korukig tanulhatnak anyanyelvükön. Ennek módosításáról a Velencei Bizottság döntése, valamint az EU elvárásai ellenére sem kezdődött konzultáció a kisebbségi szervezetek képviselőivel.

Felháborító azt mondani, hogy a magyar kormány orosz érdeket szolgál, amikor a kárpátaljai magyarok jogait védi.

Elképesztő ez a hazugság, hiszen a kárpátaljai magyarok jogainak megvédése alapkötelessége a magyar kormánynak, ez nem geopolitikai kérdés, hanem 150 ezer magyar ember sorsának a kérdése.

A magyar kormánynak kötelessége kiállni minden magyarért, és a kárpátaljai magyarok is számíthatnak a segítségére, arra, hogy mindig támogatást kapnak Magyarországról. Ukrajna a NATO integrációs folyamata részeként évente programot állít össze, amelyben kötelezettségeket vállal, és a legutóbbi programban vállalta, hogy fejleszti a nemzetiségi jogok tiszteletét – közölte.

Azonban ellenkező folyamatok látszanak, ezért a NATO-nak fel kell lépnie – mondta Szijjártó Péter. Magyarország részéről legitim, hogy a NATO-ban elfoglalt pozícióját használja Ukrajna ellen.

A külügyminiszter a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában arról beszélt, hogy "Ukrajnában a nacionalista erőket és eszméket is szabadjára engedték", hiszen a KMKSZ központját egy hónapon belül kétszer is felrobbantották. Erre "a nemzetközi közösségnek nincs heves reakciója", ami a szolidaritás teljes hiányát mutatja. Magyarország érdeke a megállapodás, hogy a kárpátaljai magyarok jogai ne csorbuljanak, de ehhez nemzetközi politikai eszközöket is használni kell.

"Ha valamit sokat sulykolnak", akkor azokat, akik távol élnek innen, "könnyen meg lehet vezetni", ezért kell óvatosnak lenni, és küzdeni kell a nemzetközi közösségben ebben az ügyben – mondta Szijjártó Péter.