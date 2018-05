Hadházy Ákos hazugságai a képviselőségről

A Fidesz kétharmadot szerzett, az LMP-s politikus mégis képviselő lesz. Csak előtte még fürdik egy kicsit a népszerűségben. Hadházy Ákos ezt az ígéretét sem tartotta be.

Tegnap azzal volt tele az ellenzéki propagandamédia, hogy Hadházy Ákos távol maradt az új Országgyűlés alakuló ülésétől. Értelemszerűen a hír pozitív fogadtatásra talált a kormányellenes felületeken, Soros blogja, a 444 egyenesen lelkendezett a bátor cselekedet láttán. A portálon külön cikket szenteltek a témának, és örültek neki nagyon, hogy a politikus betartotta az ígéretét. Csakhogy melyik ígéretét?

Ugyanis 2017 elején is volt belőle egy: Hadházy ebben az időszakban karakánul azzal korzózta végig az ellenzéki médiát, hogy ha a Fidesz kétharmadot szerez 2018-ban, akkor ő inkább nem lesz képviselő.

A helyzet most a következő:

2018 van

a Fidesz-KDNP óriási fölénnyel nyerte meg az április 8-ai szavazást, megszerezve a képviselői helyek több mint kétharmadát

a súlyos választási zakó miatt az ellenzéki szimpatizánsok jelentős része azt kéri a politikusaitól, hogy ne vegyék át a mandátumaikat.

Mit lép erre az ígéretek első számú hazai nagymestere?

lemond, de nem a mandátumáról, hanem csak a pártban viselt tisztségeiről

és széttárja a karjait

Ha valaki figyelemmel kíséri a hazai közélet történéseit, akkor tudja, hogy a kettő bizony nem ugyanaz. De, hogy ne legyen olyan egyszerű a történet, még a mandátumátvételbe is visz egy kis kalandot az LMP-s politikus: átveszi ugyan, de nem úgy csak simán! Érzékelve, hogy most ellenzéki körökben nem annyira mandátumátvevős a hangulat, ezért Hadházy Ákos úgy döntött, kicsit kivár, és fürdik a népszerűségben. Mert most ő az a politikus, aki az ellenzéki média legújabb szuperembere, aki dacolva a kétharmados kormánypárti többséggel, nem ment be a parlamentbe esküt tenni, nem vett részt az Országgyűlés alakuló ülésén. Csakhogy erre azért később sort fog keríteni, Hadházy maga írja ezt:

A kérdés csak az, mikor lesz ez a később. Addig ugyanis nem kap fizetést. Az áldozatvállalás mértékét persze árnyalja, hogy ha Hadházy egy éven belül leteszi az esküt, akkor visszamenőlegesen megkapja a pénzt. Így, persze, könnyű bohóckodni.

