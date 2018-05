A várható heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt Budapestre és több megyére is figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Veszélyjelzésük szerint Budapestre, Pest megyére, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetéseket.

Azt írták, szerdán délután várhatók zivatarok. A délnyugati határvidéken minimális eséllyel lehet zivatar, másutt szórványosan előfordulhat.

Csütörtökön ismét szórványosan - a legnagyobb eséllyel a Dunántúlon - várható eső.

A zivatarokat erős vagy viharos széllökés, intenzív zápor és jégeső kísérheti. Néhol felhőszakadás is várható, amelynek során rövid idő alatt 30 milliméternél is több eső hullhat. Heves zivatarok is lehetnek, amelyhez kis eséllyel óránkénti 80 kilométeresnél erősebb szélroham és akár 2 centiméternél is nagyobb jég társulhat.

A hőmérséklet szerda délután 22 és 28, késő este 17 és 22 Celsius-fok között alakul. Csütörtökön a minimumhőmérséklet 8 és 16, a maximumhőmérséklet 25 és 28 fok között várható.