Csak pár napot kell aludni a Jobbik tisztújítási kongresszusáig, azonban az indulatok már most a tetőfokára hágtak. Úgy tudjuk, Vona Gáborék egyre keményebb eszközöket vetnek be a pártban egyre népszerűbb radikálisok ellen: állítólag a bukott pártelnök és Szabó Gábor pártigazgató telefonon keresi fel a párt középvezetőit, hogy kit is kell támogatni. A pártközpontból érkező lejárató akció Novák Előd esetében sikerrel járt, hiszen a politikus visszalépett az alelnökjelöltségtől. Közben Gyöngyösi Márton, a párt frakcióvezetője ugyan burkoltan, de azt nyilatkozta, hogy nyitott a baloldallal való szorosabb együttműködésre. Hogy ebből mi lesz? Minden jel arra utal, hogy pártszakadás.

A hétvégi tisztújító kongresszust követően új korszak kezdődik a Jobbik életében, hiszen 2006 után először nem Vona Gábornak fogják hívni a párt elnökét. A megüresedett pozícióért megindult a hatalmi harc, két táborra szakadt a párt: a Vona Gábor-féle úgynevezett baloldalra tolódás politikájának követőire, valamint a „pártjukat visszavenni szándékozó" radikálisokra. Előbbit a bukott pártelnök által kijelölt Sneider Tamás-Gyöngyösi Márton, utóbbit Toroczkai László-Dúró Dóra-páros vezeti. Tehát pár nappal a sorsdöntő kongresszus előtt a következő a képlet:

egyrészről van egy hivatalos elnökjelölt Sneider személyében, és van egy alulról építkező, nehezebb helyzetben lévő vezető aspiráns, akit Toroczkai Lászlónak hívnak.

A két tábor között valóságos szakadék van, mind ideológiai, mind szervezetirányítási kérdésekben, mind a „Merre tovább, Jobbik?” kérdésben. A feszültségek eddig is jól kivehetőek voltak, a Jobbiktól szokatlan módon mindennaposak lettek a kibeszélések, az egymásnak feszülő két tábor a Facebookot az egymásnak való üzengetésre használja. Az elmérgesedett helyzetet a radikálisoknak sikerült megfejelniük, amikor látványosan a párt egységéről kezdtek el értekezni, azaz szerintük benne van a pakliban a pártszakadás. Erről itt írtunk. A tét óriási, közel sem babra megy a játék. Ezt mutatja, hogy a radikálisok növekvő népszerűsége miatt az elmúlt napokban olyan eszközökhöz nyúlt a Vona-féle szárny, ami egy demokratikus pártban nem igazán megengedettek.

Vonáék nem bíznák a véletlenre a tisztújítás eredményét

Tegnap megírtuk, hogy szokatlan módon a kongresszust megelőzően feloszlatták a Toroczkai Lászlót támogató székesfehérvári alapszervezetet. Mint kiderült, a csoport Toroczkait és Dúró Dórát jelölte a párt leendő elnökválasztó-kongresszusára. A kérdésben a végső szót a Jobbik elnöksége mondta ki, amelyről köztudott, hogy Vona Gábor bizalmasaiból áll. A történteknek meglehetősen erős üzenete van, és elrettentőleg hathat a párt tagjaira. Így volt ezzel Horváth-Tancsa Ágnes, a Jobbik székesfehérvári alapszervezetének korábbi elnöke is, aki egyrészről megerősítette portálunknak a hírt, másrészről azt mondta, hogy a székesfehérvári szervezeten egyértelműen példát akartak statuálni. Esetében sikerrel jártak Vonáék, hiszen a politikus kijelentette, hogy ő és többi székesfehérvári jobbikos a jövőben egy egyesület keretén belül fog tevékenykedni. Lapunk birtokába jutott információk szerint azonban nemcsak szervezetfeloszlatásokkal operál a néppárti szárny, hanem erős nyomás alá kezdték helyezni az alapszervezetek vezetőit.

Úgy tudjuk, hogy Vona Gábor és egyik legfőbb bizalmasa, a Jobbik pártigazgatója, Szabó Gábor telefonon kezdte el győzködni a párt középvezetőit, hogy a megfelelő személyeket jelöljék a kongresszusra.

Állítólag több esetben azt is belebegtették, hogyha valaki Toroczkai mellé áll, akkor az később repülni fog a pártból.

A nyomásgyakorlásnak azért is van komoly üzenete, mert Szabó Gábor pártigazgatóként a Jobbik egyik legbefolyásosabb háttérpolitikusa. Ő az, akit Vona Gábor mellett a legfontosabb szereplőként tartanak számon, sőt, korábbi sajtóértesülések szerint valójában ő irányítja a pártot, a korábbi pártelnök csak a reklámarca volt a szervezetnek. Köztudott, hogy kifejezetten jó viszonyt ápol Simicska Lajos oligarchával.

Novák Előd visszalépett az alelnökségtől „a suttogó propaganda miatt"

Az erőszakos nyomásgyakorlás Novák Elődnél is elérte a célját, aki közösségi oldalán jelentette be, hogy visszalép az alelnökjelöltségtől. A Vona által a párt elnökségéből kitessékelt politikus egyértelműen Toroczkai pártját fogja a kérdésben. Bejegyzéséből kiderült, hogy visszalép az alelnökjelöltségtől, mert a Jobbikon belüli riválisok erősen támadják személyét, és nem szeretné, ha ezek a "hazug vádak" gyengítenék a Toroczkai-Dúró vezetőpáros megválasztását.

Szerinte suttogó propaganda indult ellene, hogy házaspárként mindketten képviselők lettek Dúró Dórával. Nemcsak ezt terjeszti róla „a pártközpont", hanem azt is, hogy Dúró Nováknak az embere, tehát csupán egy báb. A radikális politikus szerint Dúró autonóm lény, aki a maga útját járja. Novák azt is megosztotta, hogy honnan érkezett a támadássorozat, írásában többször is bírálta a Vona-féle politikát. Íme:

azok vették a suttogó propagandát, akik minden változást meg akarnak akadályozni a Jobbik életében.

a Toroczkai-Dúró párost tarja az egyedüli lehetőségnek a Jobbik egységének megőrzésére, hitelességének visszaszerzésére és a párt megerősödésére.

tízéves házasságuk is azt bizonyítja, hogy képesek az együttműködésre. Szerinte erre a képességre volna szükség a Jobbik vezetésében is, hogy ne kizárások-vétók-kilépések határozzák meg a párt életét.

visszalépett az alelnökjelöltségtől, és ugyanezt várja el azoktól, akik az elmúlt években irányították a pártot, és „akik lényegében ugyanezt folytatnák, még ha a kongresszuson a küldötteket nekik tetsző szöveggel ámítják is, közhelyes reformígéretekkel."

a jelenlegi pártvezetés stratégiája szerinte a Jobbik törzstáborának jelentős részének elvesztésével járt.

Novák Előd megint a párt egységének megőrzéséről beszélt, ezzel folytatva a radikálisok eddigi kommunikációját. Nincs kizárva, hogy szakadás lesz a súlyos feszültségekkel teli pártban.

Gyöngyösi Márton nyitna a baloldal felé

Közben a Vona-szárny szimbolikus alakja, a pár éve még a zsidókat listázni akaró Gyöngyösi Márton is üzent a nyilvánosságban Toroczkaiéknak. Azt nyilatkozta a Zsúrpubinak, hogy

nagyon sajnálatosnak tartom, hogy egyes párton belüli körök részéről rendre felütik a fejüket rosszindulatú, kifejezetten a párt egységének megbontására irányuló üzengetések, egyes esetekben jól tetten érhető belső szivárogtatások.

Megvédte Vona Gábor politikáját, szerinte teljesen egyértelmű és érthető, hogy a Jobbik mit miért csinál. A portál azon kérdésére, hogy változtat-e a Jobbik a balliberális ellenzéki pártokkal való együttműködési stratégiáján, nem adott egyértelmű választ. Gyöngyösi úgy látja, hogy az eredmény tükrében valamin egész biztos változtatni kell. Ezzel lényegében szóban nyitott a baloldal felé. Hozzátette, hogy rövid távon kell meghozni ezt a döntést, megfogalmazása szerint az elkövetkező hetekben.

Óriási bukta lett Vona Gábor politikájának szimbóluma

Pedig a Vona-féle néppártosodási politika rendkívül nagyot bukott, ugyanis a bukott pártelnök egyik legfőbb kampányeleme, a béruniós aláírásgyűjtés finoman szólva is elhasalt. Totális kudarc a Jobbik béruniós aláírásgyűjtése, miután két héttel a határidő lejárta előtt a szükséges egymillió aláírásból Európa-szerte 36, Magyarországon 29 ezret sikerült online összegyűjteni. - írja a Magyar Idők. A lap úgy tudja, a Jobbiknak a papíralapú és az internetes aláírásokkal együtt sem sikerült 150 ezernél több támogatót megnyerni.