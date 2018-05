Mélypont: a kormányellenes tüntetők egyházi vezetőket köpdöstek le

Rendőrök menekítettek ki három református egyházvezetőt az Országgyűlés keddi alakuló ülése után a Parlament elől – jelent meg a hír a Magyarországi Református Egyház honlapján. A kormányellenes tüntetők megtámadták, és leköpték a református püspököt és a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnökét. Nehéz erre mit mondani.

A 888.hu szúrta ki a Magyarországi Református Egyház honlapján kedd este megjelenő hírt, miszerint élő rendőrkordon vette körbe Szenn Pétert, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspökét, Huszár Pált, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnökét és Gér Andrást, az egyház zsinati tanácsosát, hogy ép bőrrel hagyhassák el az Országház épületét.A történtek előzménye az volt, hogy református egyházi vezetők meghívott vendégként vettek részt az Országgyűlés alakuló ülésén május 8-án délelőtt. Amikor megérkeztek, még csendes volt minden, azonban amikor hazaindultak volna, a feldühödött tüntetők váratlanul megakadályozták, hogy békében távozzanak. Artikulátlanul ordibálni kezdték nekik, hogy

Nem vagytok magyarok! Szégyelljétek magatokat! Mocskos hazaárulók! Gyilkosok!

Mindhárman teljességgel ledöbbentek a történteken, megviselték a történtek. Az egyház honlapján először a 76 éves egyetemi tanár, műfordító Huszár Pál beszélt a tegnap kora esti megrázkódtató eseményekről:

Először is hálás vagyok Istennek, hogy ép bőrrel megúsztuk. Közeledem a nyolcvan év felé, de még nem fordult elő soha, hogy készenléti rendőrök menekítsenek ki egy épületből. Már napokkal ezelőtt lehetett olyan híreket hallani, hogy tüntetők megrohamozzák majd az Országházat, de amikor megérkeztünk, még csendes volt minden.

A Zsinat világi elnöke hozzátette, hogy mellette volt Szenn Péter püspök úr és Gér András zsinati tanácsos úr; összekapaszkodtak mind a hárman, és vigyáztak rá, nehogy fellökjék őket a „demokraták".

Huszár Pál is elmesélte élményeit. Kiemelte, hogy nem szeretne semmi rosszat mondani a tüntetőkről, de az volt az érzése, mintha a demonstrálók arra játszottak volna, hogy kiprovokáljanak egy pofont a rendőröktől. Hozzátette, hogy sajnálja a történteket, hiszen bent az Országházban ünnepi pillanatoknak voltak a tanúi, de a kint ordítozó tüntetők hamar visszarántották őket a hétköznapokba. Huszár méltatlannak érezte a helyzetet.

Az ellenzéki tüntetők támadásáról Gér Andrást is megkérdezték, aki arról számolt be, hogy a demonstrálók pocskondiázták, lökdösték, és többször is leköpték őket.