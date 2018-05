Ezen a területen a világ élvonalában vannak a magyar cégek

A Testnevelési Egyetem és a Magyar Nemzeti Kereskedőház immáron második alkalommal rendezi meg a Sport és Innováció Nemzetközi Konferenciát. A kétnapos esemény keretében sportágazati vezetők, tudományos, gazdasági és külpiaci szakértők vitatják meg az iparág aktualitásait, az elmúlt időszak legfőbb sporttudományokhoz köthető kutatási eredményeit, illetve az ágazat jövőbeni irányvonalait. A konferencia kísérőrendezvényeként a Testnevelési Egyetem hagyományteremtő szándékkal első alkalommal hirdette meg a Németh Ferenc-díj fotópályázatot. Emellett edzőtovábbképzésre is sor kerül, melyen részt vesz az FC Barcelona szakmai igazgatója is.

A hiánypótló sportkonferencia jelentőségéről, tematikájáról, valamint a sport és az innováció kapcsolatáról kérdeztük prof. dr. h. c. Mocsai Lajost, a Testnevelési Egyetem rektorát.

Miért tartja fontosnak a Sport és Innováció Nemzetközi Konferenciát?

Immáron másodszorra rendezzük meg a sportinnovációs nemzetközi konferenciát. Reményeink szerint a kezdeményezésünk hagyománnyá válhat a jövőben, hiszen a spottudományok gyors fejlődése, az innovatív módszerek, a csúcstechnológiát képviselő technológiai megoldások ma már nélkülözhetetlenek a sportolóink nemzetközi sikereihez.

Volumenét tekintve hová helyezné ezt a konferenciát?

Az esemény rangját jelzi, hogy a tavalyi sikeres rendezés hatására az idén még több, 106 előadást hallgathatnak meg az érdeklődők két nap alatt az ország, sőt vélhetően a régió legnagyobb sporttudományos konferenciáján. A sporttudomány kulcsszerepet játszik az életmódjavító és életminőséget fejlesztő eszközök, módszerek létrehozásában, korszerűsítésében, ezért is örülök, hogy immár másodszor adhatunk otthont egy ilyen egyedülálló rendezvénynek Budapesten. Az esemény kísérőrendezvénye a Németh Ferenc fotópályázat, amelyet három kategóriában hirdettünk meg, amatőr és professzionális fotósoknak egyaránt. A legjobb képek a konferencia keretében kiállításra kerülnek.

Az innováció hogyan kapcsolódik a sportélethez?

Örömteli, hogy elindult egy folyamat, melynek köszönhetően sorra kezdenek kialakulni a sporttudományok alkalmazásának színterei. Létrehozzuk azokat az integrált laboratóriumi rendszereket, amelyek segítik a sportszakember képzést. Nélkülözhetetlen, hogy az edzők birtokában legyenek azok az adatok, amelyek alapján egyénre szabottan meg tudják tervezni a sportolók felkészülését. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a Testnevelési Egyetemen elindult a diplomás edzőképzés. Mindez lehetővé teszi, hogy ebben tekintetben is felzárkózzunk a nemzetközi élvonalhoz. Egyre több nemzetközi sikereket elérő sportoló jár a TE-re, ami biztos alapot teremt az elkövetkezendő évtizedek sportsikereihez. Fontos ugyanakkor az is, hogy a következő időszakban a kutatásra helyezzük a legnagyobb hangsúlyt az egyetemen.

Oláh Zsanett: Ezen a területen a világ élmezőnyében vagyunk

Oláh Zsanettet, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatóját arról kérdeztük, hogy miért van fókuszban a sportgazdaság a Kereskedőház portfóliójában?

A sportágazatra az elmúlt évtizedekben egy teljes iparág épült, ami mára az egyik legjövedelmezőbb szektorrá vált a nemzetközi piacokon. A magyar vállalkozások pedig a világ élmezőnyéhez tartoznak a sportgazdaság területén elért tudományos és kutatás-fejlesztési eredményeket tekintve, amelyek keresik a nemzetközi piaci lehetőségeket.

Mi a titka a sport és innovációs konferenciának? Ha jól tudom, tavaly is jelentős volt az érdeklődés?

Maga a rendezvény megszervezése is egyfajta innovációnak tekinthető, hiszen a Testnevelési Egyetemmel karöltve egy teljesen új platformot hoztunk létre, ahol sporttudománnyal kapcsolatos szakmai előadások mellett hangsúlyos szerephez jutnak a külgazdasági tematikák is. Vagyis sikerült térben és időben egy helyre összpontosítani a sporttal kapcsolatos értékek zömét. Természetesen folyamatosan fejlesztjük mi magunk is a sportinnovációs konferenciánkat, és a sikereket látva, biztos vagyok benne, hogy hagyományt teremtünk.

Milyen elemekkel bővül akkor az idei rendezvény?

Az idén kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabadidő- és látványsportokra, illetve a kapcsolódó innovatív fejlesztésekre, megoldásokra. Az idei év kiemelkedő újdonsága, hogy sportáganként tematizált workshopokat is szervezünk, melyek egy-egy sportágban meglevő innovációkat járnak körül, így például a jégkorongban, vízilabdában, röplabdában, kézilabdában.

Idén is lesznek kiállítók?

Természetesen, az idei évben is hívtunk szakmai kiállítókat, akik nem csupán a széles hazai szakmai közönségnek mutathatják be legújabb fejlesztéseiket, hanem nemzetközi kapcsolatrendszerüket is bővíthetik, amelyek hozzásegíthetik őket a külpiaci sikerekhez.