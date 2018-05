Változatlanok a magyar külpolitika céljai

A következő négy évben is a magyar külpolitika célja, kötelessége és feladata Magyarország szuverenitásának és biztonságának megvédése, valamint Magyarország versenyképességének fenntartása, és folyamatos javítása - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán budapesti előadásán.

A tárcavezető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem napját megnyitó előadásában kiemelte: ez nem lesz könnyű feladat, de eddig is sikerült jelentős eredményeket elérni.

A külügyminiszter hangsúlyozta: a szuverenitás és biztonság megvédése az elkövetkező időben is fontos cél, ennek megvalósítása továbbra is konfliktusokkal, jogi és politikai csatákkal fog járni.

Szijjártó Péter úgy vélte, a külpolitika felminősítését jelentette, hogy nemcsak politikai, hanem gazdasági funkciókat is adtak neki, kimondták, hogy kötelessége felismerni, és érvényesíteni a magyar gazdasági érdekeket.

A külgazdasági és külügyminiszter előadását követően kérdésre válaszolva elmondta, az iráni nukleáris megállapodás olyan nemzetközi politikai vívmány, amelyet kár lenne veszni hagyni.

Szijjártó Péter szerint azért van globális, történelmi jelentősége a nukleáris megállapodásnak, mert ez volt az elmúlt évtizedekben a legfontosabb olyan megállapodás, amelyet úgy kötött meg a nemzetközi közösség, hogy a tárgyalásokon az asztal azonos oldalán ült az Egyesült Államok és Oroszország.

Ez mindig biztosította a reményt, hogy a nagy globális kérdésekben lehet megoldást találni. A külügy-miniszter szerint európai szempontból olyan nemzetközi politikai kérdésről van szó, ahol az EU valóban fontos szerepet tudott játszani, ezért jogos Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő határozott kiállása az ügyben.

Szijjártó közölte: remélhetőleg a megállapodás az Egyesült Államok visszalépése ellenére is továbbmegy valamilyen formában, hiszen a többi szereplő marad. Magyarország a megállapodás továbbélésében érdekelt, sajnálja az amerikai döntést, de reméli, hogy nem rúgják fel teljesen a megállapodást - mondta a külügyminiszter.