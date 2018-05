Bármi történik a Jobbik kongresszusán, nyakukon a pártszakadás

A hétvégén sorsdöntő kongresszust tartanak a Simicska megjelenése óta identitását vesztett, a választáson megbukott pártban - ahol most új vezetőket választanak. A tét a Jobbik jövője: visszatérnek a gyökereikhez, a nemzeti radikalizmushoz, vagy maradnak a Vona Gábor által kijelölt néppárti úton? Bárhogy is lesz, nincs irigylésre méltó helyzetben az új elnök és elnöksége. Egy rakat nehézséggel is szembe kell nézniük, ráadásul a pártszakadás gyakorlatilag borítékolható. Helyzetelemzésünk a Jobbik-kongresszust megelőzően.

2006 óta nem fordult elő, hogy ne Vona Gábornak hívják a Jobbik elnökét. A parlamenti mandátumáról és pártelnöki tisztségről lemondott expártelnök látszólagos visszavonulása teljesen új helyzetet eredményezett. A megüresedett pártvezetői székért váratlan intenzitással indult meg a hatalmi harc, Toroczkai László már a választás másnapján finoman bejelentkezett a posztra. Nem sokkal később pedig Vona is megnevezte jelöltjeit: Sneider Tamást és Gyöngyösi Mártont látná szívesen utódjaként. Miután az előző kongresszus az elnök-elnökhelyettes szisztéma mellett tette le a voksát, Toroczkai maga mellé vette a pártban népszerűnek számító Dúró Dórát. Sneidernek a helyettese lenne Gyöngyösi, Toroczkainak pedig Dúró. Egyetlen probléma van csupán: már a kiindulópont sem közös. A radikális szárny visszatérne a gyökerekhez, a nemzeti radikalizmushoz, és az elmúlt időszak jobbikos politikáját, az úgynevezett néppárti vonalat több ponton is elutasítja. A bukott pártelnök hívei ezzel szemben folytatnák a néppártosodást. A kezdeti „keményvonalas" kommunikáción mindkét fél enyhített: Toroczkaiék néppárti keretek között folytatnának radikális politikát, Sneiderék pedig korrekcióval vinnék tovább Vona örökségét. Napokon belül döntés születik tehát arról, merre halad tovább a Jobbik, hiszen tisztújító kongresszust tartanak a hétvégén. Egy dolog látszik biztosnak csupán: akármilyen eredmény születik, az új vezetés nehéz helyzetben lesz. Borzasztó nehéz helyzetben.

Kibékíthetetlennek tűnő ellentétek

Talán soha nem volt ilyen nagy téttel bíró kongresszus a Jobbik történetében, és a nagy teher felszínre hozta az elmúlt időszak politikája miatt kialakult feszültséget a pártban. A Jobbikra mindig is jellemző volt, hogy a nyilvánosság elé nem kerültek ki a belső ügyeik. Vona lemondását követően ez az állapot felbillent, és soha nem látott mértékben kezdődtek meg a kibeszélések, szivárogtatások, és a közvélemény előtti kibeszélések. Olyan politikusok is beszálltak a ringlispílbe, akikről korábban nem igazán lehetett volna ezt elképzelni. Persze, ebben az is közrejátszott, hogy a párt szempontjából kudarcos választást követően – ahogy az lenni szokott – sokan úgy érezték, el kell mondaniuk a véleményüket: miben hibáztak (mások), mi a helyes út az elkövetkező négy évben és min kell változtatni. Csakhogy ez egy nem várt dologgal párosult:

a nyilvánosság számára egyértelművé tette, hogy a Jobbikban őrületes konfliktusok vannak – legfőképpen a Vona Gábor által erőltetett néppártosodási politika miatt.

Ennek talán a legkézzelfoghatóbb eleme, hogy a radikálisok a választás óta szisztematikusan a párt egyben tartásáról beszélnek, amivel tudatosan azt üzenték pártbeli vetélytársaik és a nyilvánosság felé, hogy közel sem teljes az egység a párton belül. Ennek az lehet a magyarázata, hogy szándékosan megemelték a kongresszus tétjét, mozgósítva a Jobbik megmaradt klasszikus, nemzeti radikális táborát. Egy olyan képet igyekeznek adni ennek a bázisnak, hogy ez egy mindent eldöntő választás, a párt egyben tartásának összehangolt kommunikálásával pedig a most vagy soha jelszót tűzték ki zászlajukra. A pakliban bőven benne van, hogy a radikálisok valóban dobbantani készülnek, ez pedig azt jelentené, hogy megvalósulna a politikai elemzők által hangoztatott forgatókönyv, a pártszakadás. Több jel is erre utal. Az utóbbi hetekben látványosan megerősödtek a radikálisok, amit nem nézett jó szemmel a Vona Gáborhoz köthető pártelnökség, főleg annak tükrében, hogy folyamatosan a pártszakadást vizionáltak. Ennek következményeképpen a néppárti vonal elkezdett egyre durvább eszközökhöz folyamodni. Két kongresszus között feloszlatták az egyik legerősebb jobbikos alapszervezet, a székesfehérvárit, valamint információink szerint a bukott pártelnök Szabó Gábor pártigazgatóval (Simicska Lajos bizalmasával) telefonon kezdte el győzködni a párt középvezetőit, hogy a megfelelő személyeket jelöljék a kongresszusra. Állítólag több esetben azt is lebegtették, hogyha valaki Toroczkai mellé áll, akkor az később repülni fog a pártból. Novák Előd, a párt leginkább kibeszélő politikusa arról számolt be közösségi oldalán, hogy a pártközpontból Jobbik-tagokat hívogatnak abból a célból, hogy őt és feleségét, Dúrót lejárassák. Ha ez igaz, akkor nagyon elmérgesedhetett a viszony a felek között. Nehéz innen a visszaút.

Megroggyant gazdasági hátország, komoly pénzügyi gondok

Közismert, hogy Simicska Lajos, milliárdos üzletember 2014 tájékán jelent meg a párt gazdasági hátországában, nagyjából ezzel párhuzamosan indult meg a Jobbik néppártosodása - és teljes identitásvesztése. A két dolog alaposan összefüggött egymással, a dolognak azonban két oldala volt: a párt az ezt megelőző időszakához képest szokatlan módon komoly pénzekhez jutott, azonban ez a radikális politika kényszerű elhagyásával járt. Magyarán a pártnak egy rakat pénze lett, cserébe viszont egyre nehezebben volt meghatározható, hogy mit is akarnak, és mit képviselnek. Ez egy vesztes választást eredményezett, aminek következtében fordult a kocka: Simicska minden jel szerint nem „finanszírozza" tovább a számára sok sikert nem hozó alakulatot, így pénz nem sok lesz, viszont a lehetőség adott, hogy karakteres politikát folytasson a párt. Hogy a pénzember ajtót mutatott nekik, mi sem mutatja jobban annál, minthogy visszakérte Vonától a 20 millió forint értékű Audit.

Tetézi a bajokat, hogy nemcsak nagy pénzektől esik el a Jobbik, hanem komoly adósságokat kell törleszteniük. Ismert, az Állami Számvevőszék több mint 600 millió forintra büntette meg a pártot a Simicska-féle törvénytelen pártfinanszírozás miatt. Ez volt a plakátbotrány. Egyelőre nem látszik, hogy Simicska kivonulásával miből tudja a tartozását megadni a párt. A megoldást a megválasztott elnöknek és elnökségének kell kitalálnia. Nem túl kellemes teher, főleg annak tükrében lesz nehéz finanszírozókat, támogatókat bevonni, hogy a pártnak jelenleg nincsen konzekvens programja, világos jövőképe.

Megcsappant médiafelületek

Az előző ponttal áll kapcsolatban, hogy alaposan megcsappantak a párt számára elérhető médiafelületek. A Simicskával való együttműködés gyümölcsöző volt abból a szempontból is, hogy ellentétben a radikális korszakkal, komoly médiamegjelenési lehetőséget kaptak politikusaik. A vesztes választás után ebben is komoly változás állt be: a Jobbik legújabb időszakának médiaékköve, a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszűnt, maradt a Hír Tv, a Simicska-féle Index pedig nem tolja már olyan látványosan a párt szekerét, mint eddig. Ők már inkább a baloldaltól - hosszabb távon feltehetően Soros Györgytől - remélnek pénzt. Természetesen ezt érzékelik a Jobbikban is, igyekeznek új utakat keresni. Volner János közösségi oldalán hosszasan foglalkozott a kérdéssel." Arra lehet következtetni, hogy a Jobbik felső köreiben leszámoltak azzal, hogy a Hír TV vagy esetleg Simicska más fórumon komolyabban segítene nekik.

Ez is hatalmas probléma lesz a Jobbik új vezetőinek, hiszen komoly médiafelület nélkül nem igazán lehet sok sikert elérni a modern politikában. Az Alfahír, és a Zsúrpubi nem igazán nevezhető ilyennek.

Szövetségi rendszer: eljelentéktelenedés vagy elszigetelődés?

Nem lesz könnyű helyzetben az új elnökség a szövetségi rendszer tekintetében sem. Ha a Toroczkai-féle radikálisok nyernek, akkor minden bizonnyal elszigetelődés vár a pártra az ellenzéki térfélen. Ezt vetíti előre Márki-Zay Péternek a következő megnyilvánulása: „az alternatívaként létrejövő ernyőszervezetben helye van a DK-soknak és a jobbikosoknak is, de Gyurcsány Ferencnek – ahogy Toroczkai Lászlónak is – olyan mozgósító ereje van a mérsékelt szavazók körében, hogy vele eleve kudarcra ítélt lenne egy mozgalom." Az ásotthalmi polgármester is többször egyértelművé tette, nem hajlandó együttműködni a bukott baloldal képviselőivel, így a jelek szerint kölcsönösen utasítják el egymást. Más a helyzet a Jobbik balratolódás folytatni kívánó, Vona-közeli szárnyával.A korábban a zsidó képviselőket listázni akaró Gyöngyösi Márton frakcióvezető a napokban adott interjújában nem zárta ki a baloldallal való együttműködést, úgy látja, az országgyűlési választásokon alkalmazott taktikán egész biztosan változtatni kell. Ezzel szóban nyitott a balliberális pártok felé. Ennek azonban komoly kockázata lehet: a taktika ugyanis könnyen a párt eljelentéktelenedéséhez vezethet. Hiszen ha beállnak a balliberálisok közé, vagy csak látványosan együttműködnek, és összemosódnak velük, az a párt támogatottságának további erodálódásához vezet. Az pedig nehezen kivitelezhetőnek tűnik, hogy egyrészről odaállnak a baloldal mellé, másrészről viszont meg próbálják megőrizni az eddigi, nem túl erős karakterjegyeiket.

Sajátos helyzet állhat elő, ha a radikálisok diadalmaskodnak a kongresszuson: ebben az esetben komoly törés alakulhat ki a párt frakciója és a pártvezetés között. Ugyanis a párt képviselőcsoportjában szinte kizárólag Vona Gábor emberei ülnek, elég csak Varga-Damm Andreára gondolni. Nehezen elképzelhető, hogy zökkenőmentes lenne egy Toroczkai László és Gyöngyösi Márton közötti egyeztetés, minden bizonnyal komoly súrlódások lennének egy ilyen helyzetben. A másik oldalról viszont, ha a Vona-Sneider-Gyöngyösi-féle néppárti vonal vihetné tovább a Jobbikot, akkor minden eddiginél valószínűbb lenne, hogy a radikálisok kiválnának. A „pártjukat visszavenni kívánó" csoport hosszú éveken át el volt nyomva a néppártosodás bűvöletében, és újabb két év már minden bizonnyal nehezen lenne kibírható számukra. Feltehetően nem véletlen, hogy a párt egyben tartását/egységét határozták meg a kongresszus tétjének.

Harapófogóban van tehát a Jobbik, valaki így vagy úgy, de tovább fogja cipelni a Vona Gábor által komoly kockázatokat rejtegető örökséget. Már most látható: nincs irigylésre méltó helyzetben. És nehezen elkerülhető a pártszakadás.