Így ölte meg a kisfiát a felsőzsolcai csecsemőgyilkos

Egy évvel ezelőtt még csak találgatták, mibe halt bele az a kisfiú, akinek egy akkor 41 éves felsőzsolcai asszony adott életet. Ma már tudják, mi okozta a halálát. Lezárták a nyomozást, és egyértelműen az anyját vádolják a kicsi meggyilkolásával.

Egy felsőzsolcai asszonyt alhasi fájdalmakkal vittek kórházba 2017. május 28-án vasárnap délelőtt. A nőt ellátták az orvosok, majd másnap telefonáltak a rendőrségre. Azt mondták,

nem zárható ki, hogy az asszony nemrég szült.

A rendőrök átkutatták a házát.

Az egyik mellékhelyiségben egy halott kisbabát találtak - írta meg a Police.hu.

A körülményeket azonnal szakértők bevonásával kezdték vizsgálni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói. Az újszülött édesanyját, a 41 éves felsőzsolcai nőt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.

Mi okozta a kisfiú halálát?

Legelőször azt kellett megállapítaniuk, miben halhatott meg a kisfiú. Az orvosszakértő a csecsemőt életképesnek ítélte. Véleménye szerint

abba halt bele, hogy nem látta el az anyja.

A nő kihallgatásai során többször is arra hivatkozott, hogy nem tudta magáról, hogy terhes, mert a korábbi terhességeivel ellentétben, ezúttal nem volt rosszul, és nemhogy hízott volna, de még fogyott is. Azt ugyan nem tagadta, hogy gyakran fájt a hasa, de ezeket a rokonainál is elforduló gyomorbántalmaknak gondolta - írta meg a Police.hu.

A nyomozást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói idén május 11-én zárták le. Az iratokat vádemelési javaslattal továbbították az illetékes ügyészségnek.