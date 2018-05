Schmidt Mária: Közös gondolkodásra hívunk mindenkit Európa jövőjéről

Közös gondolkodásra hívjuk az embereket arról, hogy milyen Európát akarnak - hangsúlyozta Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumi tagja pénteken Budapesten, a május 23-24-ére tervezett Európa jövője című nemzetközi konferencia háttérbeszélgetésén. A konferenciát a közalapítvány, valamint a Századvég Alapítvány szervezi a visegrádi együttműködés 2017-2018-as magyar elnöksége keretében, a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával.

Az Európa jövője című konferencia gondolata még 2017 nyarán fogalmazódott meg – mondta Tallai Gábor. A Terror Háza Múzeum programigazgatója közölte, a rendezvény célja, hogy a gondolat- és szólásszabadság tükrében kerüljön sor a különféle nézetek kifejtésére és megbeszélésére. Célunk egy eszmecsere előmozdítása egy olyan korszakban, amikor igazán ritkán találkozunk komoly intellektuális megmérettetéssel – tette hozzá. Tallai elmondta, a rendezvényen kiderül, hogy mit gondolnak Európa és a világ jövőjéről a lengyel, cseh, szlovák és a világ más részéről érkező előadók.

Barthel-Rúzsa Zsolt elmondta, a konferencia felszólalóinak az összeállítása során arra törekedtek, hogy valóban élénk eszmecsere és vita legyen. A Századvég Alapítvány elnöke közölte, hogy azok a témák kerülnek terítékre, amik a legfontosabb kérdések a V4-ek és Európa jövője szempontjából.

Politikailag inkorrekt rendezvény lesz

Schmidt Mária arról beszélt, közös gondolkodásra hívnak mindenkit, hogy milyen Európát szeretnénk. Ennek a térségnek is megvannak a maga gondolatai, hogyan kellene az EU-t felépíteni – mondta a Terror Háza Múzeum igazgatója. Fontosnak tartom, hogy ez a régió is aktívan bekapcsolódjon az unió jövőjéről szóló vitába a saját érdekei mentén – tette hozzá. Európa jövőjének a kérdése a következő évtizedekben is a legfontosabb ügy lesz, ami évtizedekre meghatározhatja a sorsunkat – mondta Schmidt Mária.

Politikailag inkorrekt beszélgetésre készülünk, nem azt szeretnénk, ha ugyanazt a véleményt hallanánk vissza. Bízunk benne, hogy a felmerült kérdésekre a következő hónapokban vissza tudunk majd térni – tette hozzá a Terror Háza Múzeum igazgatója. Ahhoz, hogy bármit Európa jövőjével kapcsolatban meg tudjunk fogalmazni, még nagyon sok eszmecserére lesz szükség – mondta Schmidt Mária.

Az Európa jövője konferenciával nem egy időben tartja előadását Milo Yiannapoulos, de az egy külön rendezvény lesz május 25-én a Bálnában.