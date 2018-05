A Jobbik új elnöke a baloldalnak udvarolna

Vona elnökjelöltjét választották meg a Jobbik vezetőjének a kongresszusi küldöttek. Sneider a pártösszejövetel előtt előre vetítette mi várható: azt nyilatkozta a HVG-nek, hogy „sokan szóba kerülhetnek" az együttműködés kapcsán a balliberális pártok közül. Nem véletlen a kedves gesztus, a kongresszust megelőzően a baloldali média látványosan támogatta őt (az egykori szkinhedet) a radikális Toroczkaival szemben. A siker csak átmenetinek látszik: törésre kerülhet sor a radikálisok és a Vona-pártiak között, minden jel arra utal, hogy jön a pártszakadás.

Ma tartották a Jobbik tisztújító kongresszusát, amelynek helyszínét és időpontját sokáig sűrű homály fedte. Tegnap sikerült az egykori radikális pártnak eljuttatnia egy közleményt az MTI-hez, amelyből kiderült, hogy két-két elnökjelölt és elnökhelyettes-jelölt, továbbá 14 alelnökjelölt közül választhatnak a küldöttek. A kérdés pedig a következő volt: a párt visszatér-e a nemzeti radikalizmushoz, vagy marad a Vona Gábor által kijelölt úton, és a muszlim szárny diadalmaskodik.

Vona embere viszi tovább a Jobbikot

Mirkóczki Ádám rövid sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Sneider Tamás a párt új elnöke, aki a szavazatok 54 százalékát szerezte meg. A párt szóvivője elmondta, 554 érvényes, 2 érvénytelen szavazat mellett 298 voksot kapott Sneider, míg Toroczkaira a küldöttek közül 256-an szavaztak. Mirkóczki arról is szólt, hogy a kongresszuson Vona Gábor is felszólalt, aki értékelte az elmúlt két évét.

Mit lépnek a radikálisok? Jöhet a pártszakadás!

A legfontosabb, hogy a néppárti szárny sikerével mit lépnek Toroczkaiék. A radikálisok a vesztes választás óta szisztematikusan a párt egyben tartásáról beszélnek, amivel tudatosan azt üzenték pártbeli vetélytársaik és a nyilvánosság felé, hogy közel sem teljes az egység a párton belül. Ennek megemelték a kongresszusi tétjét. Egy olyan képet adtak ezzel a megmaradt nemzeti radikális bázisnak, hogy ez egy mindent eldöntő választás, a párt egyben tartásának összehangolt kommunikálásával pedig a most vagy soha jelszót tűzték ki zászlajukra. Innen meglehetősen nehéz lesz hitelességvesztés nélkül visszatáncolni. Ezért a legnagyobb valószínűség szerint a radikálisok külön utakon fogják folytatni. A „pártjukat visszavenni kívánó" csoport ugyanis hosszú éveken át el volt nyomva a néppártosodás bűvöletében, és újabb két év már minden bizonnyal nehezen lenne kibírható számukra.

A balliberális lapok nyugatos Jobbikról beszélnek

Több elemzés is napvilágot látott a Jobbik kongresszusát megelőzően az esélyekről. Mi itt írtunk róla. Végigolvasva ezeket,

nem nehéz észrevenni, hogy a baloldali ellenzék = baloldali média nagyon-nagyon azt szeretné, ha a bukott pártelnök által favorizált Sneider Tamás-Gyöngyösi Márton duó kerülne a Jobbik élére, maguk alá gyűrve a Toroczkai-Dúró párost.

Ebben kiválóan teljesített a balliberális HVG internetes verziója, tanítanivalóan támogatták meg Vona Gábor jelöltjeit. Elemzésük elején kicsit megdicsérték Vonát, aki szerintük a választási vereség után „önkéntes száműzetésbe vonult.", hiszen nemcsak a pártelnökségről, hanem a parlamenti mandátumáról is lemondott. Kedvesen ezt radikális lépésnek nevezték. Természetesen az anyagból az domborodik ki, hogy van ez a jófej Sneider-Gyöngyösi páros, akikkel szemben indulnak Toroczkaiék, akiknek minden álmuk, hogy végre leszámolhassanak a néppárosodással. Az anyag abszolút csúcspontját jelenti a „nyugatos Jobbik" című alfejezete, amelyben a portál munkatársa szépen levezeti hogyan lett az egykori szkinhedből és zsidózó beosztott-jelöltjéből nyugat-európai értelemben vállalható politikus. Figyeljenek, következik a HVG indoklása:

a néppártosodás megérintette őket!

Sneider Tamás az ellenzéki együttműködésről: „sokan szóba kerülhetnek"

Nem csoda, hogy a mai tisztújító kongresszus előtt Sneider éppen a balliberális lapnak nyilatkozott, ahol békülékeny hangnemet ütött meg. Vona elnökjelöltje ugyanis egy esetleges Fidesz-ellenes, teljes ellenzéki összefogásról azt mondta, Gyurcsány Ferencen kívül „sokan szóba kerülhetnek." Korábban Gyöngyösi Márton is hasonló hangot ütött meg, amikor a Zsúrpubi kérdezte a témában. Az újdonsült frakcióvezető úgy látja, hogy a vesztes választás tükrében „egész biztos változtatni kell" azon a stratégián, ahogy a párt eddig állt a többi párthoz. Ez nem mást jelent, mint hogy a zsidókat listázni akaró politikus látványos gesztust tett a baloldal felé.

Nincs gépközelben a trollhadsereg, máris szétszedik a Jobbikot Facebookon

Egy kongresszus rendkívül sok tennivalóval jár, szerteágazó tevékenységet igényel. Ezt mi sem mutatja jobban, minthogy egész egyszerűen nem maradt elegendő energia a Jobbik Facebook-oldalának megfelelő, hatékony ellenőrzésére. A párt híres arról, hogy egy valóságos Facebook-birodalmat épített ki maga körül, amiben nagyon-nagyon szigorú szabályok vannak. Például, nem érkezhetnek a párttal kapcsolatos, kritikus hozzászólások, legalábbis nagyszámban egész biztos nem. Azonban a mai nappal porszem került a gépezetbe, minden esély meg van rá, hogy azért, mert egész egyszerűen nem maradt elegendő figyelem a közösségi oldal kezelésére. Így az a komolyan megbotránkoztató eset fordult elő, hogy kiraktak egy bejegyzést a mai kongresszusról, ami alá nem a szokásos „hajrá Gábor, Te vagy minden esélyünk", „Vona Gábor a mi vezetőnk", hanem tódultak az anyázó kommentek.