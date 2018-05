Balesetnek hitte a gyilkosságot az orvos a XVII. kerületben. A 81 éves véres fejű férfit a postás és a szomszédok találták holtan lakásában, miután rátörték az ajtót. Az orvos azonban azt mondta, hogy az idős férfi elesett és meghalt. Csak egy héttel az eset után, a boncolásnál derült ki a bűncselekmény - számolt be tudósításában a Tények, amely szerint a rokkant férfinek a pénze is eltűnt. A rendőrség azóta sem találta meg a gyilkost.

Ebben a XVII. kerületi házban vertek agyon egy 81 éves idős férfit nemrégiben. A gyilkos az éj leple alatt támadt a rokkant férfira, rátörte az ajtót, bántalmazta és nagy valószínűséggel elrabolta a pénzét. Az idős férfira másnap találtak rá.

Hát jött a postás, nem tudott a kapun bemenni. A törött kerítésen ment be ugye. És akkor kiabált be, hogy Bandi bácsi, Bandi bácsi! Nem jelentkezett, és akkor szólt nekünk, meg a másik szomszédnak, mert kint volt Karcsi is, az is várta a nyugdíját, hogy menjünk be, nézzük meg mi van az öreggel, mert nem jelentkezik. És akkor mi bementünk, az ajtó fel volt feszítve

- nyilatkozta a Tények-nek az idős férfi egyik szomszédja

A férfi az ajtó előtt feküdt véres fejjel. Először balesetnek hitték a gyilkosságot. A Tények tudósítása szerint a helyszínre érkező orvos állapította meg, hogy a két bottal járó férfi balesetben halt meg. Csak a boncolás után derült ki, hogy az idős embert megölték.

Akkor nem is nagyon nyomozgattak, hanem azt mondta az orvos, hogy baleset volt. Összeesve találta meg az ajtó mögött az unokatestvére. És majd csak másik hétfőn, egy órakor jöttek ide a rendőrök. Keddi nap volt, mikor megtaláltuk, és gondolom felboncolták meg minden az orvosszakértő, és akkor hétfőn szállták itt meg a terepet. Nyolc rendőrkocsi jött, egész éjszaka helyszíneltek

- tette hozzá a szomszéd, aki megtalálta a halott idős férfit.

A szomszédok szerint pár emberen kívül nem engedett be senkit a házába a férfi.

Egyedül élt igen, úgyhogy hát csöndes volt, csöndes volt a bácsi - mondta a meggyilkolt bácsi egyik szomszédasszonya.

A helyiek szerint, a idős férfi egy nejlonzacskóban tartotta a pénzét és személyes iratait, amit nem találtak meg a rendőrök.

A 81 éves áldozat a gyilkosság előtt egy hónappal panaszkodott az ismerőseinek, hogy betörtek hozzá az egyik éjjel, egy magas férfit emlegetett, de idős kora miatt nem hittek neki. A helyiek szerint sok a betörés a környéken, az idős emberek éppen ezért félnek is. A Budapesti Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sértés miatt indított eljárást, egyelőre ismeretlen tettes ellen.