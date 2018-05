A zsidó képviselőket listázni akaró Gyöngyösi lett a Jobbik második embere

Jó párost fognak alkotni Sneider Tamással, az egykori szkinheddel, az új elnökkel. Az igaz, hogy azóta megérintette őket a Vona-féle néppártosodás... Gyöngyösi Márton 2012-ben még listázta volna a zsidó képviselőket. Azóta eltelt pár év, és nagyot fordult vele a világ, most már a migránsokat védené. Jobbik-karrierút.

Mirkóczki Ádám rövid sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy

Sneider Tamás a párt új elnöke, aki a szavazatok 54 százalékát szerezte meg. A párt szóvivője elmondta, 554 érvényes, 2 érvénytelen szavazat mellett 298 voksot kapott Sneider, míg Toroczkaira a küldöttek közül 256-an szavaztak.

Mirkóczki arról is szólt, hogy a kongresszuson Vona Gábor is felszólalt, aki értékelte az elmúlt két évét.

Most érkezett a hír, hogy Gyöngyösi Márton lett Sneider Tamás helyettese. Úgy tudjuk, a párt alapszabálya úgy rendelkezik, hogy az elnök megválasztása után csak a párjáról lehet szavazni. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a küldöttek csak Gyöngyösi személyéről voksolhattak, Dúróéról nem. Így nem meglepő módon megszavazták őt.

Gyöngyösi a magyar parlementben felvetette, hogy listázni kellene a zsidó képviselőket

Itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a Magyar Országgyűlésben és kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára - mondta Gyöngyösi Márton 2012-ben a parlamentben. Gyöngyösi az izraeli-palesztin konfliktusról kérdezte Németh Zsolt külügyi államtitkárt. Azt kérte számon rajta, hogy a külügy nem szolidáris a palesztinokkal, pedig szerinte izraeli katonai terror történik a közel-keleti országban.

Németh visszautasító válaszában azt mondta, hogy Magyarország a két nép közös érdekeit képviseli, és hozzátette azt is, hogy sok magyar ajkú ember él Izraelben, és sok zsidó Magyarországon.

Gyöngyösi erre válaszolva vetette fel a felmérést. Azt mondta, hogy tudja, hány magyar él Izraelben, és hány zsidó magyar itt, és úgy gondolja, hogy adósai egy ilyen felméréssel Magyarországnak. Németh mindezt természetesen visszautasította és azt mondta, hogy egy ilyen kutatást nem tud támogatni, és ez nem is kapcsolódik a közel-keleti konfliktushoz.

Az akkori Jobbiknak úgy sikerült megmagyarázni a több mint kellemetlen dolgot,

hogy félreérthetőek volt Gyöngyösi Márton szavai.

Nem ez volt egyetlen hasonszerű húzása a Jobbik újdonsült elnökhelyettesének. Ebben az időben a Jewish Chronicle című folyóiratnak nyilatkozott, megkérdőjelezve a holokauszt magyar áldozatairól szóló ismert számokat, Izraelt egy náci rendszerhez hasonlította, és pártja támogatásáról biztosította Iránt. Akkor a Külügyminisztérium közleményben ítélte el Gyöngyösi álláspontját.

Most már a migránsokat védi a Jobbik második embere

Azóta eltelt pár év, és nagyot fordult Gyöngyösivel a világ. Meghökkentő interjút adott az European Security Journalnak. A „Segíteni kell a menekülteket, harcolni kell a populizmus ellen, és együtt kell működni az EU-val" címet viselő interjúból kiderült, hogy Gyöngyösi a következő, rendkívül komplex megoldást találta a migrációs kérdésre: segíteni kell, és újra kell gondolni a stratégiánkat. Hogy ezt hogyan tenné, arról nem sok szó esett

hogyha menekültekről van szó, akkor természetesen támogatják.