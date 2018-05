Marad a jó idő vasárnap estig, de kisebb záporokra számítani kell

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23, 28 fok között várható.

Szombat este a gomolyfelhőkből a Dunántúlon, a középső országrészben és az Északi-középhegységben szórványosan előfordulhat zápor, zivatar, néhol még felhőszakadás is valószínű. Éjszaka általában gyengén felhős, vagy derült lesz az ég. Az ország középső részén gomolyfelhők is lehetnek, amelyekből elvétve, de kialakulhat zápor, zivatar.

Szombaton este a Dunától keletre az északkeleti, keleti szél néhol megélénkül, vasárnap a Tiszántúlon időnként meg is erősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.

Vasárnap délelőtt viszont a keleti országrészben több napsütésre számíthatunk.

Nyugaton felhősebb lesz az égbolt vasárnap délelőtt, kora délutántól pedig keleten is megnövekszik a gomolyfelhőzet. Főként délnyugaton alakul ki elszórtan zápor, zivatar, illetve az északkeleti határ mentén lehet egy-egy zápor is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9, 16 fok között alakul, de az Északi-középhegység völgyeiben ennél hűvösebb is lehet vasárnapra virradóra.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23, 28 fok között várható.