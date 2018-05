Kilencvenmillió forintos kormányzati támogatással megújult a német nemzetiségi múzeum Budaörsön. A felújított épületet Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ügyvezető államtitkára adta át.

A politikus megnyitójában arról beszélt, hogy Budaörsre kétszázkilencven éve érkeztek meg azok a németek, akik a török hódoltság után újjáépítették az országot. Gazdálkodásukkal, mesterségeikkel, kultúrájukkal nem csak erősítették, hanem meg is őrizték az országot - mondta Soltész Miklós.

Fontos volt, hogy magukkal hozták keresztény hitüket - fűzte hozzá az államtitkár. Megnyitó beszédében kitért arra is, hogy hagyományaikban mindig is ragaszkodtak őseikhez, de emellett új hazájukhoz is hűségesek maradtak. Ezt a múltat, amit a budaörsi és a környékbeli németek megéltek, öleli fel a felújított Jakob Bleyer Heimatmuseum.

Soltész Miklós szerint sajnos sokan vannak Európában, akik múzeumban szeretnének látni minket magyarokat, németeket, kultúránkkal, nyelvünkkel, keresztény hitünkkel együtt.

Az államtitkár hozzátette, hogy Európát úgy kell megőrizni, ahogy most megéljük, sok-sok nemzetiség, kultúra és nyelv együttélésével.

Soltész Miklós továbbá elmondta, hogy a nemzetiségek támogatása az elmúlt nyolc év alatt a háromszorosára nőtt és ennek keretében nyújtott támogatást a kormány többek közt a most átadásra kerülő budaörsi múzeum felújítására is, valamint 30 millió forinttal támogatta a magyarországi németek elűzetése emlékművének kialakításának elindítását.