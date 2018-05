Ismét gólyatojásokat mentettek

Szombaton Nagyhegyesre riasztották a Hortobágyi Madárpark-Madárkórház Alapítvány munkatársát, mert egy gólya vezetéknek repült, és párja egyedül nem tudná kikölteni a tojásokat. A múlt hétvégén Debrecenben és Nádudvaron mentettek gólyatojásokat – a mentési akciókról az alapítvány közösségi oldalán számolt be.

Szombaton Nagyhegyesen hanyatt fekve, sokkos állapotban találtak egy gólyát a földön. A madár szerencsére túlélte az áramütést, jelenleg a Madárkórházban lábadozik.

Az ütközéstől eltörött a kulcscsontja és kapott egy enyhébb áramütést is. A szakemberek szerint felépül, de a tojások, majd a fiókák gondozásában nem tud rész venni, párja viszont egyedül nem képes felnevelni a fiókákat, így a tojásokat ki kellett menteni a fészekből az E-on darus kocsija segítségével.

A tojások már a keltetőgépben melegednek, napokon belül ki is kelhetnek, ugyanis a vizsgálatok során kiderült, hogy az embriók már mozognak.

Nem ez az első eset, hogy a Madárkórház munkatársai gólyatojásokat mentenek. Az előző vasárnap két helyre is riasztották őket. Nádudvaron és Debrecenben is agyonütött az áram egy-egy költő gólyát. A mentésről akkor videó is készült.

Rajtuk már nem lehetett segíteni, de mind a két fészekből sikerült kimenteni 5-5 tojást. Közülük már több ki is kelt.