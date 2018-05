Hiányzol, Sportsziget!

Az Ifjúsági és Sportminisztérium kétnapos, ingyenes szabadidősport-fesztiválját, a népstadionbeli Sportszigetet 1999-ben rendezték meg először, és hat éven át egy olyan rendezvény hagyományát ápolták a szervezők, ami a különböző sportok és változatos zenei irányzatok bemutatásával indította útjára minden évben a nyári fesztiválszezont.

A Sziget Kulturális Szervezőiroda azzal a nem titkolt szándékkal vágott bele évről évre a rendezvény megrendezésébe, hogy többszázezer látogatót csalogasson ki a főváros szívébe, a Népstadionkertbe. A szervezők egyéni-, csapat-, valamint extrémsportok széles választékával ejtették ámulatba az aktív kikapcsolódásra vágyókat, míg a kényelmesebbek finom ételeket, italokat kóstolhattak. Esténként azonban mindenkit vártak a koncertek, várt a szórakozás.

A minden évben dinamikusan fejlődő rendezvényen az utolsó években már több mint harminc sporthelyszínen lehetett aktívan részt venni, produkciókat nézni, valamint kilenc zenei helyszínen zajlottak koncertek, partik különféle DJ-kkel.

A Sportsziget, nevéhez hűen minden évben reflektált a világ sporteseményeire, így például 2004-ben nem hiányozhattak az Európa-bajnokság mérkőzései, valamint az athéni ötkarikás játékokra való ráhangolódás jegyében létrehozott olimpiai klub sem. Kifejezetten erre a célra épül fel a Stadion Körgyűrűn egy exkluzív sátor, ahol egy fotelban heverve vagy kényelmes székeken ülve egy 30 négyzetméteres kivetítőn keresztül idézhették fel az érdeklődők a hazai sportolás legemlékezetesebb pillanatait.

Izgalmas és széles programkínálat

A folyamatosan fejlődő rendezvény az ötödik évre már rögbit, kocsmasportokat, birkózást, vívást és harcművészeteket is ígért, valamint a bungee jumping zónában merészségtől és kitartástól függően száz, illetve hetven méter magasról próbálkozhattak a bátrabbak. Az aerobik- és fitnesznapok házigazdája egy évben Béres Alexandra volt, de vendégül láttak még két külföldi sztároktatót is a szokásos nyílt aerobiknapon, emellett egy tematikus Fitnesz-Wellness kiállítás és vásár várta az egészséges életmód híveit.

Felépült a nyaralások hangulatát megelőlegező strandhelyszín, ahol a koktélbár mellett strandröplabda-, strandkézilabda- és éjszakai strandfocibajnokság is szerepelt a tervezett programban. A technikai sportok kedvelőit is széles kínálattal várták a szervezők: streetfighter bemutatók, big footok, gokartpálya, terepjáróshow, roncsderbi, szakági kiállítás, interaktív játékok és kaszkadőrbemutatók szórakoztatták a közönséget

A színes sportkínálat mellett a Sportsziget zenei palettája is igen sokszínű volt: minden évben aktuális és népszerű előadókat hívtak meg határainkon innen és túl. A magyar zenei nagyágyúk mind emlékezetes koncerteket adtak a rendezvényen: a Tankcsapda, a Belga, a PASO, az Anima Sound System, a Quimby, a Superbutt és Kispál és a Borz is, de az utolsó években feltűntek mellettük a külföldi sztárzenekarok is, mint a Paradise Lost, Mix Master Mike, a Wu-Tang Clan, Boban Markovic , a Slipknot vagy a Hatebreed.

„Alig vártam minden évben a Sportsziget kezdetét, hiszen a fiatalok számára ez volt az egyetlen, fővárosban megrendezett, ilyen jellegű fesztivál. Imádtunk a szabadban lenni, élményeket, inspirációkat gyűjteni a sportokról, a zenéről, egymásról" – emlékszik vissza egy családanya, aki a forgatagban ismerte meg férjét, gimnazista fejjel.

Búcsú a Sportszigettől!

Sajnálatos módon, főként finanszírozási okokból 2007 tavaszán a következő szomorú közleménnyel búcsúztatta a Sziget Szervezőiroda a népszerű rendezvényt: 1999-től egy új műfajt szerettünk volna meghonosítani a fesztiválpalettán. A Sportszigettel egy olyan rendezvény hagyományát igyekeztünk megteremteni, ami a különböző sportok és a változatos zenei irányzatok bemutatásával indítja a fesztiválnyarat.

Annak ellenére, hogy évről évre százezrek voltak kíváncsiak a Népstadionkertben és a környékén megrendezett eseményre, a rendezvény finanszírozása komoly nehézségekbe ütközött, és a Sportsziget minden évben jelentős anyagi veszteséggel járt. Bízva azonban, hogy mások is fontosnak tartják egy ilyen rendezvény létét, újra és újra belevágtunk a szervezésbe. 2005-ben – a rendezvény megmentésére tett utolsó kísérletként – úgy döntöttünk, hogy az eredeti koncepciót átfazonírozva, az – amúgy korábban legnagyobb érdeklődést kiváltó - extrémsportokra helyezzük a hangsúlyt.

Ezzel egy időben a szimbolikus belépő bevezetésétől azt vártuk, hogy a rendezvény veszteségei minimalizálódnak. Bár a belépő ára még koránt sem érte el a hasonló méretű, kínálatú rendezvények jegyárait, komoly támadásokat kaptunk, és hiába volt a számos látványos sportesemény és koncert, a nézőszám jelentősen csappant az előző évekhez képest. Mindezek után úgy határoztunk, hogy a Sportsziget szervezésébe fektetendő energiánkat a jövőben az egyéb, jól ismert rendezvényeinknél kamatoztatjuk" - írták a közleményben a szervezők.

Jelentős szórakoztatóipari mérföldkő volt a Sportsziget, és nagyszerű alapokat fektetett le a későbbi, manapság gombamód szaporodó multikulturális fesztiválok számára.