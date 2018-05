Interjút adott a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorának Szájer József, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője. Az EP képviselő beszélt a miniszterelnök székfoglaló beszédében elhangzott fontosabb gondolatokról, valamint arról, hogy mi várható Brüsszel és Magyarország viszonyában az elkövetkezendő időszakban, és kitért a Kúria határon túli szavazatokat érvénytelenítő döntésére is.

Az EP képviselő a miniszterelnök székfoglaló beszédében elhangzottak kapcsán elmondta, hogy Orbán Viktor a liberális demokrácia egy nagyon világos alternatíváját fogalmazta meg, és ki is fejtette azt, hogy ez többek között az állampolgárok védelmét, biztonságát, valamint a hagyományos értékekhez való csatlakozást jelenti. Az EP képviselő szerint várható, hogy a beszédben elhangzott mondatatok miatt a brüsszeli liberálisok megint fel fognak háborodni.

Szájer József elmondta azt is, hogy szerinte „végső küzdelem" zajlik Brüsszelben, mivel az európai liberálisok érzékelik, hogy az általuk képviselt értékek egyre kisebb hatással vannak az emberekre, és ezért egyre hangosabban hirdetik azokat.

Mivel júliusban a menekültügyben komoly összecsapás várható Brüsszelben, ezért erősödni fognak a Magyarország elleni támadások is. Ezt a célt szolgálja a Sargentini-jelentés is.

Brüsszelt aggodalommal töltik el az elmúlt időszakban lezajlott európai választások, mivel látszódik egyfajta jobbra tolódás Európában, különösen a menekültkérdésben, ezért az EU júniusban mindenképp le akarja zárni ezeket a tárgyalásokat. Emellett pedig egy év múlt Európai Parlamenti választások lesznek, amely során az európai polgárok ítéletet mondanak a menekültpolitikáról is.

Szájer József az Orbán-beszéd egyik legfontosabb elemének nevezte a Kárpát-medencei népek összefogásáról szóló részeit. A politikus szerint a népek együttműködése összhangban van az európai értékekkel. Hangsúlyozta, azok, akik Európában aggódnak ezek miatt, példát vehetnek rólunk, hiszen itt valóban együttműködés van.