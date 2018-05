Elpusztult Zara, Kecskemét kedvenc szurikátája

A Kecskeméti Vadaskertben egy fiú a tiltás ellenére benyúlt a vemhes állathoz, ami ekkor ösztönösen beleharapott. A fiú valószínűleg fájdalmában, vagy ijedtében a földhöz csapta a szurikátát. Zara és utódai is elpusztultak - írja a Baon.hu.

Tokovics Tamás, a Kecskeméti Vadaskert igazgatója azt mondta, a május az osztálykirándulások hónapja, hétfőn is több csoport érkezett a Vadaskertbe. Azt is mondta, mivel Zara vemhes volt, és ilyenkor megváltozik a viselkedése, külön figyelmeztető táblákat tettek ki, hogy ne nyúljanak be az állathoz, mert harap. Azonban egy fiú figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetést, és benyúlt az állathoz, ami védelmezve a családját, beleharapott a kezébe.

A fiú ekkor valószínűleg fájdalmában, vagy a rémület miatt földhöz csapta az állatot. Zara és vele együtt az utódjai is rögtön elpusztultak.

Az igazgató azt mondta: „Ne kezdjünk bűnbakot keresni, hiszen azzal már nem tudjuk meg nem történtté tenni a tragédiát, de kezdjünk apró lépésekkel egy olyan világot építeni, ahol ilyen dolgok nem történhetnek meg, ahol figyelünk a természetre, egymásra, és a közöttünk lévő harmóniára."