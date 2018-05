Erre kell ügyelni a mérgezéssel fenyegetett tejekkel kapcsolatban

Leszedték a boltok polcairól azokat az UHT tejeket, amelyek érintettek lehettek a mérgezéssel fenyegetett ügyben – mondta dr. Helik Ferenc, a Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatóságának vezetője az Origónak. Azt is mondta, hogy a nyomozás érdekei miatt nem mondhatja el, milyen méreggel akarta szennyezni a tejeket a fenyegető. A hétvégén a Nébih figyelmeztetést adott ki arról, hogy ismeretlenek szándékosan szennyezhették az egyik hipermarketben forgalmazott tejtermékeket – de egyelőre úgy tűnik, csupán fenyegetésről volt szó, szennyezett tejet ugyanis még nem találtak.

Milyen intézkedéseket hozott a Nébih?

A hétvégén kapott bejelentés után azonnal értesítettük az illetékes nyomozóhatóságot, illetve az áruházláncokkal is felvettük a kapcsolatot, és egyeztettük, hogy mely termékek esetében indokolt a visszahívás elrendelése, és hogy a fogyasztókat hogyan tájékoztassák. Emellett azonnal kiadtunk egy közleményt, hogy a lakosságnak mire kell figyelni az UHT tejekkel kapcsolatban.

Mire kell a vásárlóknak most figyelniük?

A polcokon már biztos, hogy csak biztonságos termék van. Az ügy jelenlegi állásában azt mondhatjuk, hogy ez egyelőre csak fenyegetés, hiszen nem találtunk szennyezett terméket, és emberi megbetegedésre utaló bejelentés sem érkezett.

Azt lehet tudni, hogy a fenyegető mivel akarta megmérgezni a tejet?

Csak gyanúnk van, többet a nyomozásra való tekintettel nem mondhatunk. Egyelőre a Nemzeti Nyomozóiroda és mi is fenyegetésnek kezeljük az esetet.

Rendben, de ha valaki mégis vett szennyezett tejet, és ivott belőle, milyen tüneteket vehet magán észre?

Ezt szintén nem mondhatjuk el a nyomozóhatóság kérésére. Minden esetben, ha valaki a tej elfogyasztása után bármilyen tünetet vesz észre magán, keresse fel a háziorvosát. A hétvégén egyébként az egészségügyi szolgálatot értesítettük erről, ők kiemelten figyelik, ha bármilyen UHT tejjel kapcsolatos panasszal jelentkezne valaki, akkor ezt ők is célzottan figyelik, de ilyen bejelentés még nem volt.

A tejeket lefoglalták, nyomoz a hatóság, ez rendben, de a Nébihnek mi a feladata ebben az ügyben?

Figyeljük, hogy van-e valami új információ, másrészt a lakosság figyelmét hívjuk fel arra, hogy különösen figyeljenek a vásárlásnál. Amennyiben pedig szükségesnek ítéli a nyomozóhatóság, természetesen közreműködünk a további eljárásban. Én azt gondolom, hogy most már a polcokon nincs olyan tej, amelyet érint az ügy. Sok vásárló már visszavitte a terméket, és olyan üzletlánc is van, amely be tudta azonosítani a vásárlókat, és sms-ben is értesítette őket. Most a reális veszély csökken.

Volt-e már hasonló esetre példa?

Három évvel ezelőtt szintén egy áruház saját márkás termékeinek szennyezésével fenyegetett valaki, ott is csak fenyegetésről volt szó, és el is fogták a fenyegetőt.