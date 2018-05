Cenzúra: betilthatják a facebookozást a Jobbikban

Az új elnökséget feldühítette, hogy a párt belső ellenzéke, az élen Toroczkai Lászlóval, Novák Előddel és Dúró Dórával az elmúlt időszakban rendszeresen a Facebookon tette közzé véleményét a Vona-féle politikával szemben, ezért ezt betilthatják a pártban.

Ahogy a lázadó jobbikos tagszervezeteknek, úgy az ellenvéleményt kifejtőknek is komoly szankciókkal, akár azonnali statáriális kizárással kell szembenézniük - írta a Ripost. A választási vereség után ugyanis módosították az alapszabályt, így azokat az alapszervezeteket, amelyek bírálni merik a Vona-féle irányvonalat, azonnali hatállyal fel lehet oszlatni. Elsőként a párt egyik legrégebbi alapszervezetét a székesfehérvárit számolták fel ezzel a zsarnoki módszerrel.

Az új elnök Sneider Tamás most ezt a statáriumot azokra is ki akarja terjeszteni, akik Facebookon vagy bármilyen más módon kritizálni mernek. A durva retorzió annak a következménye lesz, hogy Toroczkai László és Novák Előd miután a Jobbik lakájmédiája minden más lehetőségtől elzárta őket, a közösségi médiában bírálta Vona Gábor megalkuvó politikáját és árulását.

A parlamenti frakcióban és a pártban is olyan újabb szabálymódosításra készülnek, ami lehetővé teszi ezekben az esetekben is az azonnali statáriális kizárást a pártból. Ha Toroczkai és Novák Előd ezután bármiben is más véleményt mer megfogalmazni, mint Vonáék, azonnal kizárják őket. A rövidesen bevezetett statáriális szabály elsősorban a Facebookra, de bármilyen más közösségi médiára is érvényes lesz.