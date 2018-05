Orbán Viktor: A legnagyobb politikai ügy a migráció

A múlt mellett a közös jövő is összeköti a magyar és a lengyel népet, nemcsak a kipróbált, ezeréves barátság köti össze őket, hanem a közös elgondolás is a jövőről - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Varsóban, ahol első hivatalos látogatását tette múlt heti eskütételét követően.

A kormányfő lengyel kollégájával, Mateusz Morawieckivel folytatott megbeszélése után kiemelte: mindketten erős Európát akarnak, részt akarnak venni az Európát javító, felerősítő reformokban, vitákban, és békés fejlődést akarnak.

Továbbá erős Közép-Európát akarnak, mert meggyőződésük, hogy ez szolgálja az érdekeiket,és egybevág az EU fő céljával, hogy erős régiókból álljon az erős kontinens, és egy erős Közép-Európa sokat adhat az európai kontinens erejéhez - vélekedett.

Ez volna a demokratikusabb

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor elmondta: a legnagyobb politikai ügy ma Európában a bevándorlás és a migráció. Azt a parlamentet, amely ma Brüsszelben ülésezik, az európai emberek még a migránskrízis előtt választottak - mutatott rá.

Úgy vélte, egy év múlva választás lesz, és most már mindenki ismeri a kérdés súlyát, így felvetődik, hogy nem volna-e demokratikusabb megvárni a választást, hogy az újonnan megválasztott parlament zárja le a kérdést. A demokrácia elvét tiszteletben kell tartani - jelentette ki.

Uniós kölktségvetés: még sok dolog lesz

Ugyancsak kérdésre válaszolva a kormányfő kitért rá: a határvédelemre akarunk összpontosítani, nem a migránsok szétosztására. "Nekünk is van szívünk", "sőt keresztény nemzet vagyunk", tudjuk, mit jelent a segítség, és azt az elvet valljuk, hogy a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni, mert úgy nem lehet segíteni, hogy közben tönkretesszük a saját hazánkat - közölte. Hozzátette: a Hungary helps program keretében Magyarország segít a Közel-Keleten, és ezt a munkát folytatja a jövőben is.A miniszterelnök szerint Európa szempontjából Magyarország azzal járul hozzá a migrációs kérdéshez, hogy megvédi Európát a Balkán irányából.

Orbán Viktor kitért rá: az uniós költségvetési kérdésekkel "még sok dolgunk lesz", a magyar és a lengyel álláspont közel áll egymáshoz, de egyes uniós tagállamoké messze esik. A gazdáink érdekeit meg akarjuk védeni, ezért nem helyes, ha a mezőgazdasági költségvetés csökken. Nem kifogásoljuk, ha új pénzügyi alapok jönnek létre, mert új feladatok mindig jelentkeznek, de az nem érv, hogy a létező alapokat csökkentsék - vélekedett.

Egyre szorosabb gazdasági együttműködés

A kormányfő szerint mérföldkő a legutóbbi hónapok gazdasági fejlődésében, hogy a LOT lengyel légitársaság új járatokat indított Magyarországról. Régóta keresték azt a zászlóshajót, mindenkinek jól látható gazdasági teljesítményt, amely a magyar-lengyel együttműködést bizonyítja - közölte. Hozzáfűzte: a LOT fantasztikus sikereket ér el a magyar piacon, és remélhetőleg tovább bővíti a tevékenységét.

Megjegyezte: elkötelezettek, hogy a lengyel gazdaság szereplői sikeresek legyenek a magyar piacon, és Lengyelországban is minél több magyar cég legyen jelen. A miniszterelnök kérdésre válaszolva elmondta: magyar nézőpontból az EU gazdaságilag "nem a pénz miatt érdekes", hanem a piacok miatt, a legfontosabb az egységes piac fair versennyel. Jövőorientált uniós költségvetésre van szükség. Valójában az EU régi tagállamai "összességében keresnek rajtunk, nem pénzt ajándékoznak nekünk", ugyanis a Magyarországnak jutatott pénzek tekintélyes része visszamegy az országukba - magyarázta. Hozzáfűzte: a gazdasági sikereket nem az uniós pénzek alapozzák meg, hanem a népek elkötelezettsége, munkája, teljesítménye.

Lengyelország jó péládt mutat

Orbán Viktor köszönetet mondott Lengyelországnak és a lengyel miniszterelnöknek az elmúlt években Magyarországnak és neki nyújtott támogatásért. "Közép-Európa a barátságokat sokra tartja", és sosem felejtjük el, hogy a lengyel miniszterelnök a legutóbbi, éles és nehéz választási küzdelem utolsó napjaiban ellátogatott Magyarországra és bátorított minket - emlékeztetett.

A kormányfő szerint Lengyelországban olyan dolgok történnek, amelyekből Magyarország sokat tanul, elszántságot, bátorságot merít, elsősorban a családpolitikát illetően. Lengyelország jó példát mutat, ebből igyekszünk tanulni és átvenni, alkalmazni ezt a politikát Magyarországon - közölte.

Orbán Viktor gratulált a lengyel gazdasági növekedés "kiváló számaihoz" is. A modern politikában kevés, ha az embernek igaza van, sikerre is szükség van, mert ha nem sikeres, nem tud érvényt szerezni az igazának - fogalmazott

Emellett gratulált a lengyel függetlenség közelgő századik évfordulójához is. Megjegyezte: helyes döntés volt, hogy már harmadszorra Varsóba vezetett az első hivatalos külföldi útja.

Közös magyar-lengyel pontok

Az Európai Unió új költségvetési céljait nem valósíthatják meg a kohéziós és az agrárpolitika rovására - hangsúlyozta Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Morawiecki teljességgel azonosnak minősítette a 2020 utáni uniós keretköltségvetés céljaira vonatkozó lengyel és magyar álláspontot a "régi szakpolitikák", a kohéziós és az agrárpolitika folytatását illetően.

Más célokat - a védelmi politikát, az innovációk támogatását, a migráció kezelését - nem valósíthatják meg az eddigiek rovására - hangsúlyozta. A lengyel politikus elmondta azt is, hogy Varsó és Budapest álláspontja azonos a migráció és a bevándorlás témájában is, ezt az e heti szófiai EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozón is képviselni fogják.

A lengyel kormányfő fontosnak nevezete továbbá, hogy az EU különbséget tegyen a menedéket keresők és a gazdasági bevándorlók között. Ismételten elutasította a menekültátirányítási kvóták esetleteges bevezetését.

Az ilyen javaslatok szerinte "a tagállami szuverenitás alapjait" sértik. "Itt nem arról van szó, hogy emberek százairól, ezreiről vagy tízezreiről beszélünk-e (...), itt a szuverenitás védelmének bizonyos jelképei is számításba jönnek" - jelentette ki. "Ha valaki Nyugat-Európában be akarja fogadni a gazdasági bevándorlókat, mi ezt természetesen nem tiltjuk" - mondta Morawiecki, hangsúlyozva egyúttal: "itt a Visztulánál mi döntjük el, ki jön vagy ki nem jön Lengyelországba".

Morawiecki kitért a Brüsszel által kifogásolt lengyel bírósági reformra is. Elmondta: Varsó "nyugodtan, de határozottan" magyarázza európai partnereinek ennek szükségességét. A reform a lengyel kormányfő szerint azért fontos, mert az országnak "a posztkommunista szokásokból kell kilábalnia", amelyekkel a más történelmi tapasztalattal rendelkező "érett nyugat-európai államok" nem kénytelenek szembesülni.