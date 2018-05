Radikálisok bosszúja: itt a forgatókönyv a Jobbik szétszakítására

A párt belső köreiből származó információink szerint kész terv van a radikálisok távozására, akik arra bazíroznak, hogy Novák Elődöt ki fogják zárni a Jobbikból, ezzel pedig megindulhat a párt kettéválása. Úgy tudjuk, a két napja felálló, új elnökségben is van emberük Toroczkaiéknak. Elképzelhető, hogy Volner Jánosra kulcsszerep várhat a jövőben. Így néz ki a "radikálisok bosszúja" jobbikos informátorunk szerint!

A radikálisok számára kudarcosan végződött a szombati kongresszus, hiszen elnökjelöltjük, Toroczkai László szoros küzdelemben alulmaradt vetélytársával, a Vona Gábori örökséget továbbvinni szándékozó Sneider Tamással szemben. Az eredmény egyrészről intő jel a párt néppárti szárnyának, hiszen a párttagság akarata finoman szólva sem egyértelmű, másrészről lépéskényszerbe hozta a Toroczkaiékat. Ugyanis, ha maradnak a Jobbikban, akkor könnyen hiteltelenné válnak a nemzeti radikális szavazók szemében, főleg úgy, hogy a kongresszust megelőzően állandóan a párt egyben tartásáról beszéltek, és folyamatosan a nyilvánosság előtt üzentek Vonáéknak. Arról nem is beszélve, hogy komoly nyomást helyezett rájuk a mai napig Vona Gábor befolyása alatt lévő pártközpont, telefonos lejárató kampányt szervezve ellenük. A kongresszus utáni helyzetet itt elemeztük részletesebben.

Novák Előd, a mártír kizárása lesz a kezdeti lépés

A pártösszejövetel után folytatódott minden ugyanúgy, ahogy abbamaradt. A párt politikusai mintha egy kibeszélő showban ülnének, hosszasan elemezték a történteket, többször is meglehetősen indulatos hangnemben. A Ripost információi szerint a Jobbik új elnökének, Sneider Tamásnak eltökélt szándéka, hogy gátat vessen a pártra nézve rendkívül káros kibeszéléseknek. A lap úgy tudja, hogy a pártban egy olyan szabálymódosításra készülnek, amivel azonnal kizárhatják azokat, akik a Jobbik néppárti politikáját a nyilvánosság előtt kritizálják. Ez legfőbbképpen Novák Elődre és Toroczkai Lászlóra vonatkozhatnak.

Hiába a Vona-féle vezetés bekeményítése, erre még minden valószínűség az új szabályok életbe lépése előtt sor kerülhet, tudtuk meg a Jobbik belső köreiből. A radikálisok úgy számolnak, Novák Előd nem fogja megúszni, hogy kirakják a pártból, hiszen olyan mennyiségben beszélt ki, amit egész egyszerűen nem hagyhat figyelmen kívül a párt új elnöksége.

Ha a másik oldalról nézzük, akkor a kialakult helyzet egy hatalmas kommunikációs ziccer a radikálisok számára. Jobbikos forrásunk szerint nem véletlen, hogy Novák és felesége, Dúró Dóra a kongresszus után azonnal leszögezte, maradnak a pártban. Előbbi egyenesen úgy fogalmazott, hogy van, aki azt szeretné, hogy távozzanak a pártból, de szerinte ki kell tartaniuk, utóbbi pedig azt üzente, hogy „maradjunk együtt", a következő két évre pedig szakpolitikai munkájával foglalkozna a pártban. Miért kellett ennyire sietősen az ország tudomására hozniuk, hogy mindenképpen maradni akarnak a végletesen megosztott pártban? Forrásunk ezt úgy magyarázza, hogy azért, mert Novákék előremenekülnek. Ezzel „azt kommunikálják az emberek felé, ők nem megosztók, ők mindent megtesznek a békességért, nem rajtuk múlik, ha bibi lesz az egységben." Csakhogy meglátása szerint közben valójában arra várnak, hogy Novákot egy fegyelmi eljárás keretében kizárják. Mert akkor „Novák mártírságával" kezdetét veheti a radikálisok elszállingózása a pártból, azaz a „radikálisok bosszúja."

„Dóri lelkiismerete nem bírná el, ha férjét kizárnák, ő meg maradna a frakcióban"

Innen nézve érthető, hogy miért is állt érdekükben Novákéknak a kongresszus után hangsúlyozniuk a maradásukat. „A párt szimbolikus arca", Novák mártír szerepében tetszeleghet, ami felkorbácsolná az indulatokat a párt megmaradt nemzeti radikálisai között, és egy erőteljes érzelmi lökéssel megindulhat a radikálisok kiválása a Jobbikból. Ezzel összefüggésben van Toroczkainak az a nyilatkozata, miszerint, ha retorzió éri a radikálisokat, akkor kilép a pártból. Ezzel nyitva hagyta a kaput maga előtt, hogy kövesse Novákékat, bár forrásunk szerint „Laci még tényleg nem döntött a hogyan továbbról." Az biztosnak látszik, hogy Dúró Dóra nem marad majd a frakcióban, jobbikos informátorunk a következőképpen indokolta ezt: Dóri lelkiismerete nem bírná el, ha férjét kizárnák, ő meg maradna a frakcióban, főleg úgy, hogy az elnökválasztás alatt csúnya lejárató kampányt indítottak ellenük, nemegyszer a családjukat is bevonva. Szerinte nem fogják sokan követni Toroczkai elnökhelyettes-jelöltjét a parlamentben, valószínűleg egy frakciónyi politikus sem fog összejönni, de a radikálisok nem akarják hitelességüket rombolni, hogy tovább maradnak a folyamatosan balra tolódó pártban. Úgy látja, ha „valamit kezdeni akarnak magukkal, akkor azt most kell meglépniük, két év múlva késő lesz."

A Jobbik vezetésében továbbra is van emberük a radikálisoknak

Korábban többször cikkeztünk róla, az indulatok meglehetősen elszabadultak a Jobbikban, hiszen Vonáék a Toroczkai-szárnyt óriási nyomás alatt tartották az elnökválasztási kampányban, nemegyszer fenyegetéssel, telefonos „tájékoztatással". Ezt pedig nem felejtették el a radikálisok, a tervüknek van egy másik része is, legalábbis informátorunk szerint. Novákot a legtöbben követik majd, azonban egyes politikusok szándékosan a pártban maradnak. Forrásunk azt állítja, hogy „egy alelnök egész biztosan a radikálisokkal van, egy másik pedig velük van ugyan, de karrierje érdekében maximálisan pártfegyelmet gyakorol, kérdés ő mit fog tenni." Utóbbi leírás leginkább Volner Jánosra illik, bár konkrétan forrásunk nem nevezte meg őt.

Szerinte neki, nekik az lesz a feladatuk, hogy tartsák a kapcsolatot a kivált ex-jobbikosokkal, valamint továbbra is szivárogtassanak ki információkat az új elnökség lépéseiről. Ezek legfőbbképpen azokra a döntésekre, vitákra vonatkozhatnak, amelyek a baloldallal való együttműködést készítik elő.

Ugrás az ismeretlenbe?

A hogyan továbbal kapcsolatban azonban még meglehetősen sok a kérdőjel. Nem látni, Novákék milyen szervezeti keretek között szeretnék folytatni a politizálást, informátorunknak nincs tudomása arról, hogy történt volna bármilyen előkészület annak érdekében, hogy „egy előre egy kialakított szervezeti struktúrába csöppenjenek bele".Forrásunk úgy látja, több szempontból is az ismeretlenbe ugranak, nem tudják, mennyien tartanak velük, nem tudják, milyen keretek között folytatják. Ezzel kapcsolatban annyi biztos szerinte, hogy Novákék nem akarják a véletlenre bízni a dolgot, el akarják kerülni, hogy a hitelességüket elveszítsék.