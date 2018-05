A korábbiakhoz képest is szigorúbb lesz a Stop Soros

Szigorítana a kormány a Stop Soros törvényjavaslaton, amelyhez az alkotmányos alapokat is meg kell teremteni - mondta Rogán Antal miniszterjelölti meghallgatásán. A Miniszterelnöki Kabinetiroda várományosa arról is beszélt, hogy a kabinet céljai között szerepel, hogy 2025-ig az ország a digitális kultúra tekintetében az Európai Unió első öt országa között legyen.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda egyik feladata egyetértési pontokat találni a választókkal a kormány által fontosnak ítélt ügyekben, a foglalkoztatás, a családtámogatás és az illegális bevándorlás terén - mondta Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterjelölt az Országgyűlés gazdasági bizottságának alakuló ülésén.

A tárcavezetői kinevezés előtti meghallgatáson Rogán Antal közölte: a kormány továbbra is arra törekszik, hogy segély helyett munkát biztosítson mindenkinek, bővítse a családok adókedvezményeit és a gyermeket nevelők támogatását. Elmondta: a minisztérium kis létszámú apparátussal működik az új ciklusban és hatékony együttműködést tervez a kormányzat más szervezeti egységeivel. A kormányfő munkájának a támogatása és a politikai koordinációs feladatok mellett gazdasági feladatokat is kap a minisztérium.

Kiemelte, hogy az új kormányzati ciklusban a turizmusért is felelős tárcaként kiemelten támogatják az ágazatban tevékenykedő kis- és középvállalkozásokat, ezért bővítik a panziók szálláshelyfejlesztési támogatásának keretösszegét. Rogán Antal miniszteri jelölését a bizottság 5 ellenszavazat mellett 10 szavazattal támogatta.

Szigorítana a kormány a Stop Soroson

Változatlan célok mellett a változó körülményekre tekintettel szigorítana a kormány a Stop Soros törvényjavaslaton, amelyhez az alkotmányos alapokat is meg kell teremteni - mondta Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterjelöltje meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi bizottságában.

Rogán Antal ezzel kapcsolatban annyit közölt: a jogszabálynak minden olyan tevékenységet meg kell akadályoznia, amelynek célja, hogy Magyarország területére a magyar törvények megkerülésével, a nemzeti szuverenitás megsértésével, illegálisan hozzanak be bevándorlókat. Mint mondta, jelenleg külföldről támogatott szervezetek nyújtanak segítséget ehhez.

A demográfiai fordulatról is tervez nemzeti konzultációt a jövőben a Miniszterelnöki Kabinetiroda - ismertette, és célnak nevezte, hogy 2025-ig az ország a digitális kultúra tekintetében az Európai Unió első öt országa között legyen. A jelölt, akit a bizottság hét tagja támogatott, míg öt ellene szavazott, közölte azt is: tárcája továbbra is a legalacsonyabb költségvetésű lesz, államtitkárai száma pedig négyről háromra csökken.