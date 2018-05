Szebeni István: II. István királynak képzeltem magam

Szebeni István néhány nap erejéig visszament egészen a középkorba. A műsorvezető a Baranya megyei Bikalon töltött el egy kis időt és próbált ki szinte mindent, ami az adott korra jellemző volt. Királyként vonult a birtok udvarán.

A műsorvezető magyar wellness szállodákat tesztel, élményeiről pedig videóban számol be. Ez alkalommal Baranya megye egy kis községébe látogatott el, Bikalra, egy nem mindennapi wellness pihenés jegyében.

Szebeni István a népszerű wellness szállodák helyett most úgy döntött, kipróbál valami szokatlant, valami különlegeset. Baranya megyében bújik meg az a varázslatos birtok, ahol az ember egyszer csak a középkorban találja magát, mindezt persze úgy, hogy a wellness nyújtotta lehetőségek is adottak, de az is picit másképp.

Minden XXI. századi civilizációt félretettem, mert magával ragadott a birtok hangulata. Egyáltalán nem kívánkoztam a telefonom felé nyúlni. Helyette viszont jelmezt öltöttem, de még az sem érdekelt, hogy apród ruhámhoz koronát vettem magamra, hiszen elhatároztam, hogy én ma itt II. István király leszek. Kerekre nyílt szemek követtek a nap során, hiszen mókás látvány voltam a középkori jelmezben, de Bikalon ezt is könnyedén vettem. A szállásom is királyi volt a Palota gyönyörű lakosztályában, ahol korabeli hangulat fogadott, ötvözve a mai modern kor vívmányaival. Nem sok, nem kevés, telitalálat. Kényelem felsőfokon." – foglalta össze élményeit a műsorvezető.

A jelmez még csak a kezdet volt, hiszen nem csak a korabeli ruhák felvételére van lehetőség, de számos olyan program van, amivel egy kicsit mindenki beleláthat, milyen is volt az élet a középkorban.

Miután jelmezbe bújtam, jött a városi srác számára a csoda, amit a kisfiam is imádott volna: korabeli ruhában, lovas kocsikáztam végig a Birtokon, utána egy kis vaddisznóvadászat számszeríjjal, majd kardcsata a helyi katonával. Kellemesen elfáradtam, de büszke voltam magamra, hogy álltam a gyűrődést. A helyi fafaragó mester kedves invitálásának sem tudtam ellenállni, útmutatásai alapján pikkpakk összedobtam egy kis műalkotást, merthogy itt ilyet is lehet, azaz részt venni az alkotásokban." – mesélte, mennyi programon vett részt Szebeni István.

Természetesen nem csak aktív kikapcsolódásra volt lehetősége, hiszen a birtokon ugyanúgy elérhető a wellness szolgáltatás, sőt, külön a gyerekesek számára, valamint azok számára is, akik inkább egyedül szeretnének pihenni és feltöltődni.

Levezetésként pedig egy lovagi tornán is részt vett a műsorvezető, aki szívesen részt vett volna lovagként is a tornán.

„Válogatott vitézek mutatták be tudományukat az odasereglett publikumnak. Sajnáltam, hogy én nem lehettem köztük, de talán majd legközelebb." – tette hozzá Szebeni István.

Hogy mi minden történt még Szebeni Istvánnal, az kiderül az alábbi videóból.

