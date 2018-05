Budapesten, Miskolcon, Karácsondon, Füzesabonyban, Gyöngyösön, Egerben, Mezőkövesden és Kápolnán is nyitott már műhelyt az az férfi, aki karosszérialakatosnak adja ki magát, és javítási munkákat vállal. Az előleget felveszi, de a kocsik sosem készülnek el, és a pénzüket sem látják többet a tulajdonosok. A csaló egyik áldozata kereste fel az Origót azzal, hogy őt négyszázezer forinttal rövidítette meg a férfi.

Lakatos Bence 4 évig építette az autóját. Ezalatt közel két millió forintot költött rá. Egy kiállításra szerette volna vinni, ahhoz a kocsi karosszériáját kellett volna javítani, a sárvédőt szélesíteni és fényezni az autót. Az egyik közösségi oldalon több hirdetést is feladott, hogy egy szakembert keres. Hamar jelentkezett is egy férfi, aki azt mondta, hogy karosszérialakatos és autófényező, és vállalná a kocsi javítását.

Megegyezetek, és az autótulajdonos január 27-én elvitte a kocsit a férfihez Kápolnára.

Akkor a fiatal férfi 140 ezer forintot fizetett neki anyagárra. A pénz átadásáról egy szerződést írtak.

Nyomott rá egy pecsétet, ami valószínűleg hamis volt. Miután a szerződést megírtuk, az autót ott hagytam nála - mondta Bence.

A szerelő azt ígérte, egy hónap múlva elkészül a javítással. Később többször is kért pénzt a fiatal férfitól.

Körülbelül négyszer-ötször mentem azért Kápolnára, hogy pénzt vigyek neki. Ekkor mindig azt ígérte, hogy másnapra elkészül az autóm. A kocsin volt két szett alufelni-garnitúra. Megegyeztünk, hogy eladom neki azokat, pontosabban beleszámítjuk a munkadíjba, és akkor már nem kell nekem semmit sem fizetnem. A fiatal férfi többször felhívta a szerelőt, aki mindig azzal nyugtatta őt, hogy semmi probléma nincs a kocsival. Majd azt mondta, hogy tud autógumit is szerezni, arra 40 ezer forintot kért a tulajdonostól.

Odaadtam neki a pénzt, de abból se lett semmi. Valahogy nem jött meg, nem találják, összevissza hazudozott! - mondta Bence.

Ekkor már gyanakodni kezdett az autótulajdonos, és rákérdezett a férfinál, hogy át akarja-e verni őt. A csaló másnap beállított hozzá,

de a négy darab új helyett két teljesen kopott, rossz autógumit vitt, ráadásul két különböző fajtát.

A két férfi összeveszett. A szerelő autóján már rajta voltak azok a felnik, amiket a fiatal férfitól vett meg. Mind a négy felni törött volt, és a csaló követelte, hogy a tulajdonos vegye vissza azokat. Arra hivatkozott, hogy nincs arról papír, hogy megvette tőle, ezért nem fogja beszámítani a munkadíjba úgy, ahogy arról korábban megegyeztek.

Nem értettem, hogy gondolja, hogy kezet fogunk, majd összetöri, és azt mondja, hogy nem kell! - tette hozzá Bence.

Ezután a csaló azzal hívta fel Lakatos Bencét, hogy nem tudja befejezni az autót, újabb 40.000 kellene alkatrészekre. A fiatal férfi felajánlotta, hogy segít neki befejezni az autó javítását. De a csaló azt mondta, hogy új műhelyt nyit Gyöngyösön, és odaszállítja át a javítandó kocsit, és egy héten belül teljesen kész lesz az autó.

Majd felhívott hogy 40 ezer forint kellene mert a küszöbök annyira el vannak rohadva, hogy cserélni kell az egészet, és ő tud valakit, aki legyárt két ilyen küszöböt. Mondtam neki rendben, holnap viszem is a pénzt, hogy kész legyen az autó. Egy barátom vitt el a műhelyébe, és átadtuk a pénzt.

Amikor végre sikerült bemenni a műhelybe, a fiatal férfi látta, hogy semmi sem készült el a kocsiján.

Hihetetlenül meglepődtem, hogy az autómon semmi nem változott, de nem tudtam kérdőre vonni ,mert azt mondta hogy neki nincs kedve dolgozni, ezért menjünk el kávézni, ott megbeszélünk mindent

- tette hozzá az autótulajdonos, aki akkor beült a kocsiba, de az el sem indult.

A csaló azt mondta, hogy lemerült az akkumulátor, és javasolta, hogy fejezzék be együtt a kocsi szerelését.

Azt is mondta, hogy egy barátjánál vannak a legyártott küszöbök, utána pedig azt, hogy a kollégájánál. Az autótulajdonos április 19-én felhívta a szerelő kollégáját, aki tagadta az egészet:

"Határozottan mondom, hogy nincs, és még csak nem is tudok semmiféle küszöbről, miért lenne nálam? Sőt, még nekem is tartozik" - mondta a telefonba a férfinak.

Lakatos Bence ezért eldöntötte, hogy elhozza a kocsiját. Többször is elment a műhelybe,

ahol az autója darabokra szedve állt.

Bontóba kellett volna húzni, úgy nézett ki a kiállítási autó. Nagyon ideges lettem, amikor ilyen állapotban láttam az autómat. Ő meg rögtön a kezébe vette a gyerekét, azt hitte meg akarom verni. Aztán rendőrt hívott"

- mondta Lakatos Bence.

A járőrök akkor azt mondták, hogy valószínűleg polgári per lesz az ügyből, ezért hagyják ott az autót a műhelyben, amíg azt igazságügyi szakértő meg nem nézni. Az autót nem sikerült elhozni, sőt, a csaló alá akart íratni egy papírt az autótulajdonossal arról, hogy 80 órát dolgozott a kocsin. Erre nem volt hajlandó az autótulajdonos, és megegyeztek, hogy másnap visszamennek a kocsiért. De másnap már nem találták a férfit a műhelyben, ezért új időpontot beszéltek meg. Akkor sem találták sehol a csalót. A fiatal férfi feljelentést tett a rendőrségen.

Egy nyomozóhoz került az ügy, akivel ketten mentek a gyöngyösi műhelyhez. A nyomozó felhívta a szerelőt, hogy nyissa ki az ajtót, és adja vissza a tulajdonosnak az autóját. A csaló azt állította, hogy Budapesten van éppen. A nyomozó és az autótulajdonos elment Kápolnára a férfi otthonába. A csaló az erkélyen dohányzott. Amikor számon kérték, hogy miért mondta, hogy a fővárosban van, azt mondta, hogy éppen akkor ért haza. Ott ismét egy olyan papírt akart aláíratni a csaló, hogy 80 órát dolgozott az autón, ami 250 ezer forintot ér, így az autótulajdonos tartozik neki.

Amikor rákérdeztem, hogyan is tartoznék neki, hiszen összesen 380-400 ezer forintot hagytam már ott nála, akkor azt válaszolta, hogy nem adtam, csak 140 ezer forintot. A többiről nincs papír, mondta és kinevetett" Végül a rendőri segítséggel sikerült elvinni az autót, de csak darabokban.

Három órámba került, mire össze sikerült raknom úgy az autót, hogy el tudjam hozni. Hajnalban jöttünk el a műhelyből - tette hozzá.

Lakatos Bence ezután felhívta a panziótulajdonost is, ahonnan a garázst bérelte a csaló. A férfi elmondta, hogy a csaló csak az első havi bérleti díjat fizette ki, és azóta nem tudja elérni telefonon se. Sőt! Az is kiderült a férfiról, hogy munkásokat és szerszámokat is bérelt.

Az embereket nem fizette ki, és a gépeket sem adja vissza azóta sem.

Közben az átvert férfi leírta, hogy mi történt, és posztolta Facebookon. Rengeteg károsult kereste azóta fel:

Én körülbelül ötven emberrel beszéltem, akiket átvert. Van olyan, akit négy éve vert át a csaló. Mindenkinek azt mondja, hogy elkezdte a munkát, de nem sikerült befejeznie. Nem tudom, hogy mi lesz az autóval, mivel az összes pénzem odaadtam a szerelőnek."

Közben beidézték kihallgatásra a fiatal férfit.

Ha nagyon feketén-fehéren nézem, akkor azt lehet mondani, hogy a kis szervizek rendszeresen megkárosítják a kuncsaftot azzal, hogy nem adnak (semmilyen vagy kellően részletes) számlát a javításról, így a munkájukkal kapcsolatos esetleges probléma esetén nagyon nehéz a jótállás érvényesítése

- ezt már a közlekedési szakértő, Lovas Károly mondja.

Hozzáteszi, hogy az is baj, ha az autószerelők azt hangoztatják, hogy sokkal olcsóbban megjavítják a járművet, mint a nagy szerviz, ugyanakkor az olcsóbbságuk egyik fő oka gyakran az, hogy olcsóbb alkatrésszel dolgoznak, ami akár a szükséges minimális minőséget sem üti meg.

De Lakatos Bence esete sem egyedi.

Olyan esetről kevesebbet hallani, hogy előleggel tűnik el egy szerelő. Általában a kis szerelőkhöz is valamilyen ajánlás útján jut el az új ügyfél, a szerelő jellemzően nem azon akar meggazdagodni, hogy egyszer lenyúl egy ügyfelet. Itt inkább arról lehet szó, mint a használtautó-vásárlók körében, nevezetesen, amikor belebotlanak egy extrán jó ajánlatba, akkor elalszik minden gyanújuk.

A szakember azt is hozzáteszi, hogy a kápolnai férfi esetében valószínűleg nem egy lehúzós szerelő, hanem egy magát szerelőnek álcázó csalóról van szó.