Soha nem látott módon népszerűsítik Budapestet

Soha nem költött még kormány ennyi pénzt Budapest nemzetközi népszerűsítésére, ekkora online felületet pedig Magyarország még soha nem vásárolt külföldön - mondta Guller Zoltán az Origónak adott interjúban. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője arról is beszélt, hogy Budapest Európa fűszere, így a Spice of Europe szlogen alatt fut a főváros új turisztikai márkája. Szólt arról is, a magyar turizmus nemcsak a régiós átlag felett nőtt az elmúlt években, hanem a világátlagot is vertük. Amiben javítanunk kell, az a minőségi turisztikai költések terén van - tette hozzá.

Miért most döntöttek a budapesti turisztikai kampány beindítása mellett?

Most készültünk el a munkával, elkészült Budapest új turisztikai arculata, így el tudjuk indítani az első nemzetközi kampányunkat, amely Budapest-fókuszú lesz. Sok szempontból mérföldkőnek érzem ezt a startot, soha nem költött még kormány ennyi pénzt Budapest nemzetközi népszerűsítésére. Ekkora online felületet pedig Magyarország még soha nem vásárolt külföldön. Ebben a kampányban újdonság, hogy olyan országokra is nyitunk, ahol eddig kevésbé voltunk jelen, így rengeteg hirdetésünk lesz például az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, de Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban is. Fontos megemlítenem, hogy a kampány nem jöhetett volna létre a főváros partneri együttműködése nélkül.

A kampány milyen felületeken jelenik meg?

Online, print és televíziós felületeken hirdetünk. A kampány tervezésénél kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minél több online felületen jelenjünk meg, így a rendelkezésre álló keret 65 százalékát online platformokon költöttük el. Nemcsak országokra, hanem városokra is összpontosítunk, fontos szempont volt például, hogy Amerikában ott hirdessünk, ahonnan jól megközelíthető Budapest. Így nem a teljes Egyesült Államokban fut majd a kampány, hanem például New Yorkban, vagy éppen Chicagóban, ezekről a helyekről ugyanis már közvetlen járattal lehet hozzánk eljutni. Jelentős lesz a televíziós megjelenés, ezen a területen a CNN a legjelentősebb partnerünk, csatornáin több mint 800 alkalommal fogják sugározni az imázsfilmünket, mintegy 250 millió háztartásba eljutva. A nyomtatott sajtóra jut a legkisebb szelet, de itt is meghatározó magazinokban hirdetünk majd. Ez lesz az első integrált kampány, meglátjuk majd, hogy a modern közösségi média segítségével mekkora tömeget lehet megmozgatni.

Miből áll Budapest turisztikai márkája?

Mi azt mondjuk, hogy Budapest Európa fűszere, így a Spice of Europe szlogen alatt fut a főváros új turisztikai márkája. Készült egy új turisztikai logó Budapestnek és új honlap is, ahol a turisták tájékozódhatnak. A www.spiceofeurope.com honlap a kampány indulásakor élesedett, érdemes megnézni. A fűszer jelentése egyébként ebben az esetben metaforikus. Azok az emberek, akik már jártak Budapesten, Prágában és Bécsben azt mondták a magyar fővárosról, hogy a másik két várossal szemben hazánk fővárosának pezsgő hangulata van a komoly kulturális élet és gasztronómia mellett. Budapest vibrál, és élet van benne.

Úgy gondolom, hogy a mai világban kizárólag szép épületekkel nem lehet kitűnni, a mi versenyelőnyünk a többi közép-európai országgal szemben, hogy a történelmi örökség, a színes kulturális kínálat, az első osztályú gasztronómia, a virágzó divat mellett Budapest tele van vitalitással, pezsgéssel és kreativitással. Ez egy élettel teli, erős és büszke város.

Az arculat kialakításakor fontosnak tartottuk azt is, hogy azokat az értékeket állítsuk előtérbe, amelyekben jók vagyunk. Magyarországról sokaknak a gulyás jut az eszébe. Legyünk büszkék a gulyásunkra, vagy éppen a tokaji aszúnkra! Ez egy olyan megkülönböztető tartalom, ami elválasztja a magyar fővárost a csehtől vagy az osztráktól. Olaszországban az is eszik pizzát, akinek egyébként nem a kedvence.

Többen bírálták önöket azért, mert Budapestet reklámozzák, ahova egyébként is sok turista érkezik. Miért döntöttek így?

Budapest Magyarország zászlóshajó desztinációja, a külföldi turisták közel 70 százaléka ide érkezik. Budapestnek már van egyfajta ismertsége, amelyre lehet építeni, de nem titkolt célunk, hogy az ide érkező vendégek figyelmét felhívjuk a vidéki desztinációinkra is. A nemzetközi Budapest-fókuszú kampánnyal párhuzamosan két másik kommunikációs kampányt is indít a Magyar Turisztikai Ügynökség. Elindul a tavaszi-nyári forgalomélénkítő belföldi kampány, amely Magyarország felfedezésre váró, kevésbé ismert helyszíneire és attrakcióra koncentrál. A napokban induló harmadik kampány pedig a regionális országokban népszerűsíti majd Magyarország vidéki desztinációit.

Mennyibe kerül ez a kampány?

Budapest turisztikai arculatának és a teljes kampány megtervezése bruttó 235 millió forintba került, ebben valamennyi elkészítési költség szerepel, tehát például logó, a weboldal, Budapest új turisztikai arculata, az imázsfilmek és még például a gyártás, a fotózás, forgatás, a nemzetközi jogdíjak.

A médiavásárlás 1,3 milliárd forintba kerül. Összehasonlításképpen Bécs évente 4-5 milliárd forintnyi eurót költ turisztikai kampányra. Azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy tervezzük a nemzetközi kampány folytatását ősszel és télen is. Ősszel kulturális kampányunk lesz majd, télen pedig egy karácsonyra összpontosító imázsfilmet mutatunk majd be. Természetesen kiértékeljük majd ezt a kampányt az első kör után, és annak fényében dolgozunk tovább.

A legfrissebb gazdasági növekedési adatok a turizmus erőteljes növekedési hatását mutatják, fenn lehet-e tartani a jövőben ezt a szintet?

Ez a legfontosabb feladatunk, és rajtunk múlik, hogyan sikerül a meglévő forrásokkal a legjobban dolgozni. A kormánytól mindent megkaptunk ehhez, pénzt, paripát, fegyvert.

Készülnek-e már a 2020-as hazai futball-Eb-re?