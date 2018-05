A nagyapja neveli azt a 13 éves kisfiút, aki tavaly lett teljesen árva. Nővérét előbb ide-oda dobálták, végül jó helyre került, a nagynénjéhez. A gyerekek anyja pár évvel korábban halt meg, testvérük születése után. Tavaly pedig pont a kistestvérük és az apjuk égett bent a házban, ahol laktak. A főbérlő gyújtotta rájuk a házat. A tragédia után lementünk a helyszínre, ahogy most is, egy évvel a történtek után. A gyújtogató ellen most emeltek vádat.