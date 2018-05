Folytatódik a Soros-blöff: megkezdték a látszatkivonulást

Beszünteti működését Budapesten a Nyílt Társadalom Alapítványok nemzetközi irodája, és átköltözteti munkatársait a német fővárosba - jelentette be keddi, New York-i keltezésű közleményében az alapítvány, az "egyre nyomasztóbb magyar politikai és jogi környezetre" hivatkozva. Ahogy azt az Origo korábban már megírta, ez csak látszatkivonulás, melynek célja, hogy kivonják magukat a magyar törvények alól. Ugyanakkor az OSF álkivonulása ellenére Magyarországon marad egy halom Soros-szervezet.

A Nyílt Társadalom Alapítvány tájékoztatásában nem is tagadja, hogy semmi nem fog változni: továbbra is támogatni fogják ugyanazokat a civil szervezeteket, amelyeket eddig is.

Az alapítvány elnöke, Patrick Gaspard arra hivatkozik, hogy a magyar kormány úgymond „becsmérli a munkánkat, és hamis színben tünteti fel, korlátozza a civil társadalmat politikai előnyszerzés céljából”, de nyilvánvalóan arról van szó, hogy Soros ki akarja vonni alapítványát a magyar törvények alól.

A Die Presse című osztrák napilap a Nyílt Társadalom Alapítványok New York-i központjára hivatkozva április 19-én már írt a tervezett lépésről, jelezve, hogy az iroda a nyáron Berlinben nyitja meg kapuit. Már akkor kiderült, hogy akármi lesz, ugyanúgy fogják támogatni a magyar álcivileket, és a Magyarországon dolgozó munkatársaikat sem fogják elbocsátani.

Sorosnak Bécsben is van egy irodája, onnan szervezkedik tovább.