Így megy el Soros Magyarországról - úgy, hogy közben marad

Drámai hangvételű közlemény látott napvilágot Soros György Nyílt Társadalom Alapítványától (OSF) a mai napon, amiből kiderül, hogy már megint kivonulnak Magyarországról, és Berlinbe teszik át székhelyüket. Egy hónapja kísértetiesen hasonló körülmények között megtették ugyanezt. Elmagyarázzuk az ügy mozgatórugóit, és hogy miért döntöttek így!

New York-i keltezésű közleményében drámai hangvételben jelentette be Soros György alapítványa Patrick Gaspardot, a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) elnökét idézve, hogy beszüntetik működésüket Budapesten, és átköltöztetik munkatársaikat Berlinbe. Az indoklás a szokásos: Magyarországon „egyre nyomasztóbb magyar politikai és jogi környezet", ami ellehetetleníti a munkájukat. Természetesen az is kiderült a gondolatmenetből, hogy a magyar kormány becsmérli a munkájukat, és hamis színben tünteti fel, korlátozza a „civil társadalmat."

Látszatkivonulás VOL. 1.

Nem kell memória-kártyajátékban országos bajnoknak lenni ahhoz, hogy bevillanjon, mintha lett volna már egy ilyen Soros-féle kivonulósdi. És igen, valóban így volt. Egy hónap sem telt el azóta, hogy furcsa/meglepő/sajátos módon éppen a Die Presse német nyelvű liberális napilapban jelent meg a hír, hogy az OSF elköltözik Budapestről, és Berlinbe teszi át a székhelyét. A magasfokú déjà vu érzést erősítheti az a tény, hogy akkor is Patrick Gaspard tolmácsolta a „rossz" hírt. A történtek azonban egy felettébb kellemetlen mellékhatással jártak: olyan diktatúrázást kaptak a kivonulásnak becézett trükk miatt a nyakukba a magyarok, hogy abban nem sok köszönet volt. Soros blogja, a 444 összeollózott egy hosszú listát az alapítvány érdemeiről, kifelejtve a politikai motivációjú tevékenységüket, amit aztán szinte az összes balliberális propaganda felület CTRL C – CTRL V-bel átemelt.

Csakhogy időközben kiderült Csontos Csaba, a Soros-alapítvány szóvivőjének szavaiból, hogy egyrészt akkor még nem is született hivatalos döntés a berlini költözésről, másrészt akármi lesz, ugyanúgy érkezik a pénz a hazai álcivil szervezeteknek.

Itt írtunk róla, hogy durva blöff Sorosék kivonulása.

Látszatkivonulás VOL. 2.

Mintha megállt volna az idő, megismétlődött volna a múlt, Sorosék megint közleményben dobbantanak, ugyanazzal a szöveggel, ugyanazzal a Patrick Gasparddal. Az ijesztően hasonló körülmények egy másodpercre sem billentették ki az ellenzéki sajtó munkatársait, akiknek simán belefér, hogy havi rendszerességgel diktatúrát kiáltsanak. Jöhet tehát ismét egy kis diktatúrázás.

Mi a közös a legtöbb munkában?

A fokozódó politikai nyomás.

Ellehetetlenülés.

"1984 óta".

Mennyi mindent adtak a magyar társadalomnak Sorosék.

De ez a magyar kormánynak köszönhetően nem lesz.

Ha azonban egy pillanatra eltekintünk az ellenzéki média szokásos mantráitól, akkor Sorosék vadiúj közleményének két nagyon fontos, egyben árulkodó eleme van:

„Az úgynevezett Stop Soros jogszabálycsomag a legújabb ilyen próbálkozás. Nem tudjuk tovább garantálni a munkánk és a munkatársaink biztonságát Magyarországon, és nem tudunk védelmet nyújtani az önkényes kormányzati beavatkozással szemben.”

„A Nyílt Társadalom Alapítványok továbbra is támogatni fogják a civil szervezeteket Magyarországon az olyan fontos területeken, mint a művészet és a kultúra, a sajtószabadság és az átláthatóság, valamint az oktatás és egészségügyi ellátás biztosítása minden magyar állampolgár számára.”

Nem kicsit érdekes, hogy Sorosék a mostani dobbantást megelőző múltkori dobbantásukkor még a Stop Soros elfogadásához kötötték maradásukat, legalábbis Csontos Csaba, az OSF hazai szóvivője ezt mondta. Sorosék mégis a turbóléptékű költözés mellett döntöttek. Vajon miért?

Ahogy bejelentette Rogán Antal, hogy szigorodik a Stop Soros, az OSF már költözik is

Pont tegnap jelentette be Rogán Antal a miniszterjelölti meghallgatásán, hogy szigorítana a kormány a Stop Soroson, amelyhez az alkotmányos alapokat is meg kell teremteni. Az OSF esetében kétségkívül az időpont az egyik legfontosabb elem a történetben, hiszen ahogy bejelentette az azóta miniszterként megszavazott Rogán Antal, hogy szigorúbb lesz a törvényjavaslat, hopsz, már itt sem vagyunk, irány Berlin!

Természetesen a jogszabály tervezett tartalma sem mellékes. Ismert, a magyar kormány a Stop Soros elfogadásával szeretne a Magyarországot érintő migrációra jogszabályi választ adni. Így a három törvényjavaslatból álló csomag a migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről, a bevándorlási finanszírozási illetékről és az idegenrendészeti távoltartásról szól. Idén februárban került a javaslat a parlament elé, azonban még a választás előtt kiderült, hogy az új parlament fog dönteni a sorsáról. Mivel a Fidesz-KDNP kétharmados győzelmet aratott ismételten, ezért a Stop Sorost akadálytalanul megszavazhatja a parlament.

Mint tegnap kiderült, a törvény szigorodni fog a korábbiakhoz képest. Rogán Antal ezzel kapcsolatban annyit közölt:

a jogszabálynak minden olyan tevékenységet meg kell akadályoznia, amelynek célja, hogy Magyarország területére a magyar törvények megkerülésével, a nemzeti szuverenitás megsértésével, illegálisan hozzanak be bevándorlókat.

Mint mondta, jelenleg külföldről támogatott szervezetek nyújtanak segítséget ehhez. Ezek a kitételek, mondani sem kell, nem igazán fekszenek Soros György álcivil szerveződéseinek.

Látszatkivonulás: Változik valami? Semmi!

Az amerikai üzletember híveinek nem igazán kell aggódniuk, hiszen az OSF kivonulása ellenére egy halom Soros-féle álcivil szervezet marad Magyarországon, amelynek egy része erősen preferálja a bevándorlást, és ennek a folyamatnak az elősegítése érdekében lépéseket is tesz. Ahogy a korábbi nagy Soros dobbantáskor megírtuk, az, hogy a pénzcsap, azaz Soros alapítványa költözik, nem befolyásolja Soros álciviljeinek további működését, akik igyekeznek majd továbbra is befolyásolni a magyar belpolitikát az amerikai milliárdos pénzéből. Ezt vetíti előre az OSF New York-i keltezésű közleményének az a részlete, amit fentebb idéztünk, mint árulkodó elemet: a Nyílt Társadalom Alapítvány tájékoztatásában nem is tagadja, hogy semmi nem fog változni, továbbra is támogatni fogják ugyanazokat a civil szervezeteket, amelyeket eddig is.

Akikből van azért egy pár darab (mínusz OSF), amit jól mutat ez a nagyjából egyéves ábra:

Korábban megírtuk, 2015-ben több mint 1 milliárd forintot nyertek az OSF pályázatain a magyarországi balliberális hátország zászlóshajói. 2016-ban is hasonló volt a helyzet, ugyanis szintén több mint 1 milliárd forintot osztottak ki. Soros György alapítványától többek közt a következő dolgokra érkeztek komoly pénzek: