Több, mint húszmillió forintot csalt ki két nőtől egy férfi. A csaló szerelmet és jó befektetést ígért. Aztán végül semmit nem adott.

A férfi 2015. tavaszán ismerkedett meg első áldozatával, akivel elhitette, hogy komolyüzletember, és felajánlotta, hogy induló vállalkozásában ő is részt vehet.

A nő elfogadta az ajánlatot, és a közöttük lévő szerelemben is bízva, több mintfélmillió forint értékben vásárolt mobiltelefonokat és vett fel személyi hitelt, amit aztán soha nem kapott vissza.

Néhány hónap múlva egy internetes társkereső oldalon ismerte meg a második áldozatát, akitől pár hónap alatt, több mint 6 millió forintot csalt ki. Ezen kívül mobiltelefonokat, és más műszaki cikkeket vetett magának. A nő még hitelt is felvett neki, és aranyrudakat is adott. Őt több, mint 16 millió forinttal csapta be.

A férfi ellen eljárás indult, akár öt évre is börtönbe kerülhet.