Ez okozta a földhöz vágott szurikáta halálát

Egy ötödikes diák bottal piszkálta Zarát, a szurikátát, aki megharapta a gyereket. A fiú egy reflexmozdulattal a földhöz vágta az állatot - írja a Bors.

A Kecskeméti Vadaskertben tegnapelőtt egy ötödikes fiú megölt egy másfél éves szurikátát. A fiú a tiltás és a többszöri szóbeli figyelmeztetés ellenére egy bottal piszkálta a vemhes Zarát. A feldühödött állat beleharapott a gyerek kezébe, aki egy reflexmozdulattal a földhöz vágta a szurikátát.

A vadaskert igazgatójának csak pár méterre van az irodája a szurikáták kifutójától, ezért gyorsan a helyszínre ért.

Mérhetetlen fájdalom fogott el, amikor megláttam a mozdulatlan kis testét. A szájából és az orrából is dőlt a vér, szívmasszázzsal és légbefújással megpróbáltam újraéleszteni, de hiába. A boncolásból kiderült, hogy két utódot várt, a halálát pedig aortarepedés okozta - mondta a Borsnak Tokovics Tamás, a vadaskert igazgatója, majd hozzátette, hogy a tanárok és a szülők is elnézést kértek. Az szomorít el legjobban, hogy a harapás előtt nem simogatni akarta a fiú az állatot, hanem egy bottal piszkálta.

Zara másfél éve élt Kecskeméten, és gyorsan megszerettette magát a látogatókkal. Amíg építették a szurikáták új kifutóját, a nappalokat Tokovics Tamás irodájában töltötte, este pedig az otthonukban, ahol a kutyájuk játszótársává vált. Az igazgató esténként együtt tévézett Zarával, amíg nem készült el a kifutó.

Nagy öröm volt mindenkinek, amikor aztán egy ifjú legény, Zorró is megérkezett, és szerelmük gyümölcse is megszületett. Emlékszem, bementem hozzájuk a kifutóba, és leültem egy fára. Zara kijött, és az üdvözlő dörgölőzés után kihozta a kicsinyét, és letette a lábam elé, hogy bemutassa. A könnyeimmel küszködtem, akár csak most - mesélte elcsukló hangon a lapnak az igazgató.

Zara, Zorró és a kölyök boldogan élt a kifutóban. A szurikátáknál a csapat és a család főnöke a vezérnőstény, minden körülötte zajlik. A hierarchikusan berendezkedő kolóniában mindenkinek megvan a saját feladata. A történtek után Zorró órákig kereste és hívta párját, de hiába.