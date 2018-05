Hadházy Ákos kétségbeesetten menekül a felelősségre vonás elől

"És az a mentelmi jog vagy az a státusz, amit egy parlamenti képviselői hely jelent, ez védi, vagy mennyire védi az embert. Engedtessék meg, négy gyerekem van, ezt is el kell mondani" - szúrta ki a Pesti Srácok Hadházy Ákosnak ezt a több mint érdekes nyilatkozatát. Elképzelhető, hogy az LMP-s politikusnak csupán azért kell a hely az Országgyűlésben, hogy földügyei miatt védelmet élvezzen?

Érdekes felfedezést tett a Pesti Srácok azzal kapcsolatban, hogy miért veheti fel mégis mandátumát Hadházy Ákos. Ugyanis, ahogy elsők között megírtuk, az LMP-s politikus több alkalommal is kijelentette, hogy abban az esetben, ha a Fidesz kétharmados többséget szerez, nem ül be a parlamentbe.

Az oknyomozó portál emlékeztetett arra, hogy még április 12-én, tehát az országgyűlési választás után pár nappal Hadházy Ákos a Hír TV Peron című műsorának a vendége volt, ahol sok minden más mellett arról is kérdezték a politikust, hogy felveszi-e a mandátumát. A kérdésre válaszolva Hadházy Ákos elmondta, több mindent át kell gondolnia, például azt, hogy választások útján le lehet-e még győzni ezt a kormányt.

Ha azt mondaná az ember, hogy nem lehet választáson legyőzni, akkor miért megy be a Parlamentbe, és miért játssza el azt a Parlamentet?

Hadházy szerint azt is át kell gondolni, hogy egy „nem tiszta" és „nem tisztességes" választást legitimál-e az ember. Viszont ezután arról is beszélt, hogy esetében van egy személyes kérdés is.

El kell mondani őszintén, személyes kérdés is, az pedig az, hogy utána mennyire fogják az embert kicsinálni egy ilyen választás után, amikor úgymond beleköptem a levesükbe. És az a mentelmi jog vagy az a státusz, amit egy parlamenti képviselői hely jelent, ez védi, vagy mennyire védi az embert. Engedtessék meg, négy gyerekem van, ezt is el kell mondani.

Ez utóbbi megnyilvánulása az igazán lényeges, hiszen ebből nem csak arra lehet következtetni, hogy Hadházy Ákos végül mégiscsak úgy dönt, hogy beül a parlamentbe, ahogy az elmúlt napokban ezt egyértelművé tette a Facebookján. A legfontosabb az egész gondolatmenetből az, hogy az LPM verekedésbe keveredő politikusa arra utalhatott, hogy a földügyeivel kapcsolatos nyomozások miatt szüksége lehet a mentelmi jogra. Korábban több alkalommal foglalkoztunk azzal, hogy Hadházy Ákos édesanyja és édesapja is egy hálózat tagjaiként kijátszhatták a földtörvényt. A hálózat egy német-magyar szőlősgazda, Twickel György kezére akart játszani magyar földeket csaknem 800 millió forint értékben. Az ügyben a Nemzeti Földalapkezelő az ügyészséghez fordult, Budai Gyula pedig a Fidesz-KDNP nevében feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen.

Fidesz: Hadházy Ákos trükközés helyett adjon egyenes választ!

Halász János szerdán Debrecenben újságíróknak azt mondta, az LMP-s politikus kétségbeesetten menekül a felelősségre vonás elől a földügyei miatt.

Hadházy Ákos korábban arról beszélt, ha a Fidesz nyer, akkor be sem ül a parlamentbe, ehhez képest most már arra készül, hogy felveszi a mandátumát, a mögé bújva akarja megúszni a felelősségre vonást - mondta Halász János. Szerinte az már hetekkel ezelőtt kiderült, Hadházy Ákosék földügyei felvetik a bűncselekmény gyanúját.

A frakciószóvivő hozzátette, hogy dokumentumok bizonyítják, hogy az ellenzéki politikus apja és anyja egy strómanhálózat tagjaként segített kijátszani a földtörvényt, és valószínűleg egy német üzletember kezére akartak játszani magyar földeket csaknem 800 millió forint értékben.

„Hadházy Ákosék több százmilliós földliciten vettek részt, és strómanszámláról fizették ki a 30 millió forintos előleget” - mondta Halász János megjegyezve, hogy a gyanús tranzakciók miatt a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet feljelentést tett az ügyészségnél.

„Felszólítjuk Hadházy Ákost, hogy a trükközés helyett adjon végre egyenes válaszokat a bűncselekménygyanús földügyeire” - zárta nyilatkozatát Halász János.