Még több politikai támadással bővül a Sargentini-jelentés

Az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága (CULT) ma elfogadta véleményét az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban (LIBE) készülő Sargentini-jelentéshez. A szöveg egyértelműen politikailag elfogult és mindenáron Magyarország megbüntetését szorgalmazza. A véleményben a felsőoktatási törvényen, a CEU helyzetén, a roma gyermekek oktatásban való szegregációján és a médiaszabadságon kívül a civil szervezetek „nehéz" helyzetét is alaptalanul kritizálják, írja közleményében Bocskor Andrea, a Fidesz EP-képviselője.

A német szociáldemokrata jelentéstevő, Petra Kammerevert a liberálisokkal és a szélsőballal karöltve kizárólag a nyugati liberális média, a Soros-szervezetek és a CEU vezetőségének véleményére hagyatkozva készítették el a véleményt. Az objektív tények és az aktuális helyzet nem érdekelte a képviselőket, akik előre eldöntötték, hogy Magyarországot meg kell büntetni, pellengérre kell állítani.

Bár a néppárti képviselők egy része igyekezett finomítani a szövegen, és a végszavazásnál is tartózkodtak vagy ellene szavaztak, a végeredmény mégis elfogadhatatlan lett. A 7-es cikkely szerinti eljárás kilátásba helyezésével továbbra is világos a baloldal célja: nyomásgyakorlás a magyar kormányra, hogy adja fel elveit és eddigi eredményeit, s hódoljon be a brüsszeli fősodor akaratának, áldozza fel az országot a „nyílt társadalom" eszméjének

- hangsúlyozta Bocskor Andrea a szavazást követően, mely 13 mellette, 4 ellene és 8 tartózkodással zárult.