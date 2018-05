Orbán Viktor: Az ország megvédése a mi feladatunk

A most kezdődő kormányzati ciklus kiemelt fontosságú nemzeti feladata a nemzetbiztonság megerősítése - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Honvéd Vezérkar főnöke tisztség átadás-átvételi ünnepségén.

Magyarország megvédése nem a NATO és nem is az Európai Unió feladata, hanem a miénk - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán az Országház Kupolacsarnokában, a Honvéd Vezérkar főnöke tisztség átadás-átvételi ünnepségén. A kormányfő szavai szerint erős Magyarország nem létezhet erős hadsereg nélkül. Az a nemzet, amely nem tudja megvédeni az országát, nem is érdemli meg azt - tette hozzá.

Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy a most kezdődő kormányzati ciklus kiemelt fontosságú nemzeti feladata a nemzetbiztonság megerősítése. A biztonság fontosságával kapcsolatban jelezte: bevándorlók millió várják most is, hogy útra kelhessenek. Közölte továbbá: az elkövetkező években a Magyar Honvédség költségvetését több mint a duplájára növelik.