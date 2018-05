Orbán Viktor: Erőt, egészséget az új vezérkari főnöknek - videó

Erőt, egészséget az új vezérkari főnöknek - címen tett ki videót Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára Korom Ferenc új vezérkari főnök szerdai beiktatásáról. Korom Benkő Tibor helyét foglalja el, mivel a korábbi vezérkari főnök honvédelmi miniszter lesz.

Magyarország megvédése nem a NATO és nem is az Európai Unió feladata, hanem a miénk - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán az Országház Kupolacsarnokában, a Honvéd Vezérkar főnöke tisztség átadás-átvételi ünnepségén. A kormányfő Facebook-oldalán videót is közzétett az eseményről.

A kormányfő szavai szerint erős Magyarország nem létezhet erős hadsereg nélkül. Az a nemzet, amely nem tudja megvédeni az országát, nem is érdemli meg azt - tette hozzá. Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy az elmúlt két kormányzati ciklus sikeres alkotmányozási, nemzetpolitikai, gazdasági és családpolitikai fordulata után a most kezdődő ciklus kiemelt fontosságú nemzeti feladata a nemzetbiztonság megerősítése.