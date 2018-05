A Jobbik-elnök fiai továbbra is mindent tagadnak büntetőügyükben

Tagadták bűnösségüket Sneider Tamásnak, a Jobbik elnökének fiai, akik tegnap társaikkal együtt közösség tagjai elleni erőszak és magánlaksértés vádjával álltak bíróság elé - írja a Magyar Idők. Sneider büszke fiaira, és politikai színezetet lát az ügyben. Az ügy egyik legérdekesebb részlete, hogy milyen szervezetnek voltak a tagjai 2015 környékén a politikus fiai. Annak a csoportosulásnak, amelynek kapcsán azt mondta az egykor szkinhed, hogy "tudomásul kell venni, kell egy munkamegosztás közöttük". Mármint a Jobbik és a Betyársereg között.

Megírtuk, tegnap elkezdődött a Betyársereg öt tagja és egy hatodik társuk elleni büntetőper az Egri Járásbíróságon, köztük Sneider Tamás, a Jobbik elnökének gyerekei meghallgatásával.

A vádlottak tegnap nem kívántak nyilatkozni a bíróságon, és fenntartották a nyomozás során tett vallomásukat, amelyben a Betyársereget egy baráti, sportolni vágyó fiatalokból álló társaságként jellemezték, és azt állították, hogy az ingatlant azért bérelték ki, hogy összejöveteleiken kerti sütéseket rendezzenek.

A Magyar Idők úgy tudja, a tárgyalásra beidézett hat tanú közül tegnap egyikük sem jelent meg a bíróság előtt. A büntetőper csütörtökön fog folytatódni a tanúk kihallgatásával.

A Sneider fiúk ügye

Többrendbeli folytatólagosan, kényszerítéssel elkövetett közösség tagja elleni erőszak, valamint csoportosan elkövetett magánlaksértés vádjával állt bíróság elé tegnap Sneider Tamásnak, a Jobbik újonnan megválasztott elnökének két fia, valamint négy tettestársuk, akik a vádirat ismertetése után tagadták a terhükre rótt bűncselekményeket.

A közösség tagja elleni erőszak büntetési kategóriát kifejezetten a nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozók védelme érdekében hozta létre a jogalkotó.

A Jobbik elnökének fiai, Márk másod-, Erik harmadrendű vádlott. Az ügyészség a hatodrendű vádlott kivételével valamennyiükre letöltendő szabadságvesztést kért. Így a Sneider-fiúk akár börtönbüntetést is kaphatnak. A vádirat szerint Sneider Márk és Sneider Erik is a Betyársereg tagja volt a cselekmény elkövetésének időpontjában. Az egyik internetes hírportálon 2015. január 21-én megjelent, hogy a Heves megyei Szúcson az egyik család tagjai lopják a fát, és rabszolgaként tartják a munkásaikat. A cikkben konkrétan meg nem nevezett személyeket a környéken lakók egyértelműen a roma kisebbséghez tartozó egyik családdal azonosították. Az elsőrendű vádlott erre fogta magát, és kibérelte az érintett személy és családja által lakott ingatlanhoz közeli házat, ahol aztán többször megjelent a többi vádlott is. A rendszerint a Betyársereg jelképeit ábrázoló ruházatot viselő fiatalok 2015 februárjától 2015 júniusáig a településen voltak, és az általuk használt autókból a család házát és őket, magukat is többször, a beleegyezésük nélkül fotózták, videózták, valamint szidták, próbálták rávenni őket, hogy a településről költözzenek el. Előfordult, hogy a kerítésen át bemásztak a családi ház udvarára, de az is többször megtörtént, hogy az utcáról bekiabálva fenyegették, becsmérelték a lakókat. Egy alkalommal Sneider Márk és társa a családhoz tartozó két kiskorú gyereket a helyi buszmegállótól az otthonukig követték, folyamatosan videózták őket, ami a gyerekekben félelmet keltett. Az ügyészség álláspontja szerint a vádlottak cselekményei a sértettben és az élettársában olyan mértékű félelmet keltettek, hogy emiatt 2016 februárjában gyerekeikkel együtt elköltöztek a településről.

Snieder Tamás büszke fiaira, és politikai színezetet lát

Az ügy nyomozása során Sneider kijelentette: büszke a fiaira, és arra is, hogy a Betyársereg tagjai voltak, a tegnapi tárgyalás szünetében pedig újságíróknak nyilatkozva azt mondta: az eljárásnak politikai színezete van, és érdekes, hogy az ügyet a választások környékén „vették elő". Az igazság ezzel szemben az, hogy az ügyben nyomozó Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. február elején vádemelési javaslattal zárta le a vizsgálatot, az ügyet később a Soros-féle Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevű szervezet közbenjárását követően a Heves Megyei Főügyészség újraindított.

Sneider korábban azt mondta, kell a munkamegosztás a Betyársereggel

Az ügy egyik legérdekesebb részlete, hogy milyen szervezetnek voltak a tagjai 2015 környékén Sneider Tamásnak a fiai. Bár a jobbikosok ma már előszeretettel tagadják le, hogy bármilyen kapcsolatban lettek volna a Betyársereggel, a valóság ez esetben is mást mutat.

Vona Gábor még a radikális Jobbik vezetőjeként, 2015 januárjában úgy nyilatkozott az Alfahírnek, hogynagyon fontos, hogy bár a két szervezet között nincs formális kötődés, ez nem akadályozza meg azt, hogy a tagok között létezzen informális vagy akár baráti kapcsolat, hiszen a nemzeti oldal – sajnos – nem olyan nagy család.

A bukott pártelnök hozzátette, hogy sokan csapódnak, csapódtak hozzá, de azért „a régi arcok szinte szagról ismerik már egymást."

Tyirtyán Zsolt, a Betyársereg arca pedig pár hónappal később azt mondta, hogy nagyon jó barátok Vonával, majd hozzátette, hogy náci, és ezt vállalja. Az exelnökről pedig ez nyilatkozta akkor: Ő egy nagyon tehetséges politikus, aki mögött spirituális erő is van. Ha pedig támogatnom kell egy politikai erőt, az nyilvánvalóan a Jobbik. Emellett elárulta, hogy a Jobbik és a Betyársereg 2009-ben együttműködési megállapodást kötött, de ez csak annyit jelent, hogy támogatják egymást, részt vesznek egymás rendezvényein.

De a mostani büntetőügy főszereplőinek édesapja, a Jobbik új elnöke, Sneider Tamás is elmondta észrevételeit a Betyársereggel kapcsolatban. Egy korábbi szekszárdi fórumán annak adott hangot, hogy tudomásul kell venni, kell egy munkamegosztás:

Azért jó, hogy van egy Betyársereg, azért jó, hogy van a Hatvannégy Vármegye, mert ők megtehetik azt, amit én nem tehetek meg bent a parlamentben, mert nekem arra kell figyelnem, hogy az egyszerű helyi polgár is, akiben mondjuk semmi nemzeti érzés nincsen, mégis azt mondja, hogy szimpatikus ez a Jobbik, rá fogok szavazni. Nem könnyű dolog.

Betyársereg ars poeticája

Azóta változott a Jobbik, a néppártosodás jegyében elkezdtek balra tolódni, amelynek következtében Vonáékkal szemben egy új radikális formáció alakult meg Tyirityán közreműködésével, ez volt a Rend és Igazságosság. Ez azonban közel sem feledteti a Betyársereg „aranykorszakát". Bőven a szervezet „ars poeticája" lehetne, amikor Tyirityán azt nyilatkozta, hogy a szervezetbe sem cigányok, sem zsidók nem léphetnek be a szervezetbe. A Betyársereg számos alkalommal részt vett romák elleni megfélelmítő akcióban, és tipikusan szélsőjobboldali témákat vittek.